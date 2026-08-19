Оккупанты атаковали маршрутку в Херсоне: погибли четверо человек. Фото

Утром 19 августа российские захватчики обстреляли маршрутку в Корабельном районе Херсона. Погибли четыре человека.

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Еще четверо жителей Херсона получили ранения. Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Оккупанты вновь обстреляли маршрутку в Херсоне

Новый акт террора захватчики совершили в то время, когда херсонцы ехали на работу.

"Около 8:50 российские террористы в очередной раз атаковали маршрутное такси в Корабельном районе. По предварительным данным, в результате этого удара погибли 4 человека, а 4 – получили ранения. Информация уточняется", – отметил Шанько.

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Он выразил соболезнования родным и близким погибших горожан и пожелал скорейшего выздоровления раненым в результате вражеского удара.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 августа Россия нанесла удар по Запорожью.

В результате вражеской атаки погиб один человек, ещё шестеро получили ранения. Повреждены дома.

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