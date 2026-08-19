В Киеве легковушка столкнулась с маршруткой, а затем снесла остановку: есть погибшие и травмированы. Подробности, фото и видео

В Соломенском районе Киева в среду, 19 августа, произошло ДТП на Чоколевском бульваре. Предварительно, легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, а затем снес остановку общественного транспорта — есть погибшие и раненые.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Все обстоятельства происшествия установят правоохранительные органы.

Что известно

"На Чоколевском бульваре автомобиль врезался в остановку", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото видно, что легковушка на скорости вылетела на тротуар и буквально снесла остановку общественного транспорта.

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Впоследствии информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе столичной полиции. Там сообщили, что, по предварительным данным, около 8:50 водитель Volkswagen на полной скорости столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку с людьми.

"В результате ДТП погибли две женщины. Еще четыре человека с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы", – добавили в пресс-службе.

Правоохранители проверили водителя легковушки на приборе Драгер – он был трезв. Следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Виновному грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в ночь с 17 на 18 августа на бульваре Верховной Рады водитель легковушки устроил масштабное ДТП, протаранив около 10 автомобилей. По словам очевидцев, у виновника аварии были явные признаки опьянения.

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