На Полтавщине в ДТП погиб 10-летний ребенок, еще три человека пострадали. Фото

В Полтавской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Вследствие столкновения транспортных средств погиб 10-летний ребенок.

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Еще три человека травмированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Полтавской области.

Подробности ДТП

По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 18 августа около 20:30 вблизи села Тахтаулово Полтавского района.

Следствие предварительно установило, что автомобиль Volkswagen Golf под управлением 42-летнего водителя, столкнулся с автомобилем Daewoo Sens под управлением 35-летнего водителя.

В результате столкновения 10-летний пассажир автомобиля Daewoo от полученных травм погиб на месте. Еще трое пассажиров автомобиля Daewoo 17, 12 лет и 38-летняя женщина получили травмы.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 транспорта лицами, уголовными кодексами Украины. Оба водителя следователи задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются следствием.

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Уточнения от прокуратуры

По информации Полтавской областной прокуратуры, водитель автомобиля Volkswagen Golf во время обгона пересек сплошную разделительную полосу дороги и столкнулся с Daewoo Sens. Водитель этого транспортного средства, выполняя поворот, также пересек сплошную разделительную полосу. В результате ДТП 10-летний мальчик погиб, его 38-летняя мать и двое соседей 12 и 17 лет получили травмы. Все пострадавшие – пассажиры Daewoo Sens, они возвращались с отдыха домой.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Полтавской областной прокуратуры досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Полтавской области.

Напомним, в Соломенском районе Киева в среду, 19 августа, произошло ДТП на Чоколевском бульваре. Предварительно, легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, а затем снес остановку общественного транспорта – есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в ночь с 17 на 18 августа на бульваре Верховной Рады водитель легковушки устроил масштабное ДТП, протаранив около 10 автомобилей. По словам очевидцев, у виновника аварии были явные признаки опьянения.

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