В Киеве водитель легковушки сбил насмерть скутериста: виновник ДТП неоднократно превышал скорость. Подробности и фото

В Киеве правоохранители сообщили о предъявлении подозрения водителю легковой машины, который на пешеходном переходе сбил насмерть владельца электроскутера. Злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полициии Киевской городской прокуратуры. За содеянное мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло на проспекте Академика Глушкова. По данным следствия, 23-летний водитель легковушки проигнорировал красный сигнал светофора и продолжил движение.

"В этот момент проезжую часть на зеленый сигнал светофора пересекал 21-летний водитель электроскутера. В результате столкновения транспортных средств водитель двухколесного транспортного средства получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

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Правоохранители установили, что виновник аварии был трезв. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, в частности, за превышение скорости, невыполнение требований дорожного знака и нарушение правил остановки.

По факту смертельного ДТП ведётся досудебное расследование, а водителю легковушки сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в понедельник, 17 августа, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей возле Дворца "Украина". В результате ДТП две машины вылетели на тротуар, а одна из них снесла летнюю площадку заведения общественного питания и перевернулась. Как стало нам известно из собственных источников, за рулем одной из машин находился Кирилл Островский, который в 2018 году сбил насмерть ребенка.

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