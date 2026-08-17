Под Киевом мужчина убил сожительницу: тело закопал во дворе, чтобы скрыть преступление. Подробности дела

В Бориспольском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, убил свою сожительницу. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник закопал её тело во дворе.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, было установлено, что в селе Дударки во время употребления алкогольных напитков между 33-летним мужчиной и его сожительницей возник конфликт.

"Находясь по месту совместного проживания, фигурант нанес 35-летней женщине многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия", — добавили в пресс-службе.

Чтобы скрыть преступление, мужчина завернул тело женщины в одеяло и закопал во дворе дома. Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Главные истории дня

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, устроившего кровавую бойню в отеле на Печерске. Злоумышленник во время конфликта нанес оппоненту несколько ранений канцелярским ножом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, совершил жестокое убийство в Дарницком районе. Злоумышленник молотком и палкой забил до смерти пенсионера.

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