В Винницкой области произошло ДТП с участием трех автомобилей: за рулем был пьяный бизнесмен, «теневой куратор» народных депутатов. Фото

В Винницком районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. По данным правоохранительных органов, двое водителей, причастных к аварии, находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Одним из них, по информации СМИ, оказался бизнесмен Илья Павлюк, которого ранее называли "теневым куратором" группы народных депутатов от партии "Слуга народа". Об этом сообщает полиция Винницкой области.

ДТП произошло вечером 15 августа

Авария произошла вечером 15 августа на трассе М-30 вблизи села Садовое в Винницком районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus.

После удара Lexus по инерции врезался в автомобиль Volkswagen Passat.

Водитель Lexus покинул место аварии

После столкновения водитель Lexus покинул место дорожно-транспортного происшествия на другом автомобиле.

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Впоследствии правоохранители остановили его на одном из блокпостов.

По информации источников в СМИ, за рулем Lexus находился черновицкий бизнесмен Илья Павлюк.

Медицинское освидетельствование выявило алкоголь у двух водителей

Результаты медицинского освидетельствования показали, что содержание алкоголя в организме водителя Lexus составило 2,46 промилле.

У водителя автомобиля Ford зафиксировали 1,6 промилле алкоголя.

В то же время водительница Volkswagen Passat была трезвой.

После оформления материалов все транспортные средства доставили на штрафную стоянку.

Полиция возбудила уголовное дело

По факту аварии следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители продолжают проводить следственные действия и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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