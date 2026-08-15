В Киеве простились с семьей, погибшей в результате удара РФ по Пуховке 8 августа. Фото и видео

В Киеве в субботу, 15 августа, простились с членами семьи, погибшими в результате российского удара по Пуховке Киевской области. Тогда в результате попадания дрона погибли мальчик, его бабушка и дедушка.

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Об этом сообщили СМИ. Вечная память жертвам российского террора.

Что известно

Так, в столице 15 августа простились с 3-летним Дмитрием, его бабушкой Галиной и дедушкой Петром, которые погибли в ночь на 8 августа в результате удара российских беспилотников по частному дому в селе Пуховка Броварского района.

Главные истории дня

Проводить их в последний путь пришли близкие, родные и неравнодушные украинцы. Всего во время той атаки на Киев и область погибли 3 человека, еще 7 получили ранения.

"Нет моего сыночка Димусика, мамы Галины и папы Петра. Их убили операторы-нелюди, свинособаки со стороны РФ в ночь на 08.08.26, с использованием шести шахидов, которые превратили сельский дом и участок в селе Пуховка в полигон!", – написал в те дни в соцсетях убитый горем отец погибшего мальчика Александр.

Что предшествовало

В ночь на 8 августа в селе Пуховка Киевской области в результате вражеской атаки погибли директор лицея № 124 "Спасский" Галина Кучер, ее муж и трехлетний внук. Вражеские дроны поразили их двухэтажный дом.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Киеве в среду, 12 августа, с самого утра периодически объявлялись воздушные тревоги, во время которых раздавались взрывы. В столичном регионе было зафиксировано присутствие российских дронов-камикадзе, которые атаковали город, имеются повреждения.

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