В Одессе произошёл конфликт между мужчиной в военной форме и подростком: в ТЦК отреагировали

В Одессе мужчина в военной форме прижал подростка к автомобилю и ударил его по лицу. Видео конфликта, произошедшего 18 августа, распространилось в социальных сетях, после чего Одесский областной ТЦК и СП назначили служебную проверку.

Видео дня

Одесский областной ТЦК и СП сообщил о служебной проверке на своей странице в Facebook. Там заявили, что в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия, причины конфликта и личности лиц, запечатленных на видео.

"Вниманию общественности и СМИ! Относительно видеозаписи с участием лица в военной форме и подростка, которая распространяется в социальных сетях, сообщаем следующее: по данному факту руководством Одесского областного ТЦК и СП незамедлительно назначена служебная проверка", – говорится в сообщении.

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Что видно на видео

На распространенном в сети видео мужчина в военной форме прижимает подростка к автомобилю и держит его за уши. Парень пытается вырваться, после чего мужчина бьет его ладонью по лицу.

В соцсетях утверждают, что конфликт якобы возник после того, как подросток бросал камни в микроавтобус. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Позиция ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что любые проявления насилия, превышение полномочий или ненадлежащее поведение в отношении граждан недопустимы.

"В случае подтверждения вины и причастности военнослужащих к правонарушению виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", – отметили в ТЦК.

Там также призвали общественность и СМИ воздерживаться от поспешных выводов и распространения непроверенной информации до завершения служебной проверки.

Напомним, в июне 2026 года в Одесской области ГБР раскрыло организованную группу, которая, по данным следствия, незаконно удерживала мужчин, избивала их, запугивала и оказывала психологическое давление, чтобы заставить согласиться на мобилизацию. Девять участников группы задержали, а суд поместил их под стражу без права освобождения под залог.

Как писал OBOZ.UA, в мае 2026 года ГБР завершило расследование в отношении руководителя одного из районных ТЦК в Ивано-Франковской области и троих его подчиненных. Их обвиняют в избиении, унижении и пытках мобилизованных, а также в вымогательстве денег. Обвинительный акт направлен в суд.

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