Под Киевом грузовой поезд сбил подростка, который скончался. Подробности трагедии

В Бучанском районе Киевской области грузовой поезд сбил 14-летнего подростка. К сожалению, от полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в понедельник, 17 августа, около 17:07 к ним поступило сообщение о том, что в городе Ирпень подросток получил смертельные травмы.

Полицейские предварительно установили, что грузовой поезд маршрутом "Коростен – Дарница" сбил мальчика, который находился на железнодорожных путях. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

"От полученных травм 14-летний пострадавший скончался на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

Главные истории дня

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Трагедии на железной дороге

В Белоцерковском районе Киевской области электричка сбила на станции велосипедиста, который пересекал железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области электричка на железнодорожном вокзале сбила 17-летнего юношу. К сожалению, от полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

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