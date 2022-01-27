Вся жизнь была впереди: что известно о жертвах Артемия Рябчука, убитых в Днепре. Фото

В Днепре солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". Жертвами 21-летнего уроженца Одесской области стали пять человек, среди которых оказались молодые Леонид Черник и Александр Драган.

OBOZREVATEL рассказывает о них.

Старшему солдату Леониду был всего 21 год, как и задержанному стрелку. Он тоже проходил срочную службу, сам был родом из города Новая Каховка Херсонской области.

До службы в Национальной гвардии парень успел закончить профессионально-техническое училище. Его вспоминают как простого и веселого человека.

"И во время учебы, и после нее он постоянно работал в полях. Помогал своей семье, никогда не отказывал в помощи другим. У него остались мама, папа и младшая сестра", – рассказала одна из его знакомых.

Видео дня

Еще один погибший – Александр Драган. Младшему сержанту был 21 год, он родом из села Березино Болградского района Одесской области, где сейчас живут его родители.

"Мама работает поваром в детском саду, папа раньше ездил на заработки, сейчас тоже работает в селе. У него две старшие сестры. Одна из них тоже военнослужащая, у нее есть своя семья, ребенок, она живет тут с родителями. Очень хорошая, порядочная семья. Да и Саша рос спокойным парнем. Как все мальчишки, играл в футбол, бегали тут, но никаких плохих поступков за ним не водилось", – говорит одна из местных жительниц этого села.

Еще один односельчанин вспоминает, что Александр учился на автослесаря. Также люди рассказывают, что парень закончил морское училище, а в армии служил по контракту. В соцсетях солдат писал, что он "влюблен в Украину".

Парень увлекался спортом, даже на службе занимался в спортивном зале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В четверг, 27 января, в Днепре на заводе "Южмаш" около 4 часов утра солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял военнослужащих Национальной гвардии. Пятеро погибли, столько же ранены и сейчас находятся в больнице.