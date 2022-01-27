Солдата избили до смерти: стало известно о жутком инциденте в подразделении, где служил Артемий Рябчук. Видео

В подразделении военной части, где до сегодняшнего дня проходил срочную службу Артемий Рябчук, подозреваемый в массовом убийстве своих сослуживцев в Днепре, были зафиксированы случаи так называемой дедовщины. В частности, одного из солдат избили до такой степени, что спустя время он скончался от травм внутренних органов.

Об этом в эфире "4 канала" рассказала депутат Верховной Рады и член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык. Трагический инцидент произошел не так давно и сейчас его расследует полиция (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне стало известно о нанесении тяжелых телесных повреждений военному. С переломами ребер, отбиванием внутренних органов. В результате которых, к сожалению, этот военный умер", – указала политик, добавив, что это свидетельствует о наличии губительной "дедовщины" в рядах украинской армии.

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Яцык подтвердила, что на сегодня следствие в качестве одной из версий по стрельбе Артемия Рябчука рассматривает его травлю среди сослуживцев. Ранее об этом заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук, указавший, что 20-летний парень "имел неосторожность" донести до сведения начальства подразделения о конфликте двух военных в отряде.

"Руководство не только не отреагировало на жалобу срочника, но и начало его травить, называть стукачом, доносчиком. Свою обиду Рябчук предпочел хранить в себе и ждать момента, когда ему выдадут оружие", – поделилась парламентарий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

утром 27 января 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев и женщину-оператора из автомата Калашникова, в результате пять человек погибли;