Странная история с 'арестом' Дмитрука: что известно на данный момент и где сейчас нардеп-беглец. Видео

Во вторник, 24 сентября, появилась информация о том, что в Лондоне якобы был задержан нардеп-беглец Артем Дмитрук. Ее распространяли пророссийские СМИ, а сам политик заявил, что Украина якобы хочет добиться его экстрадиции.

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Британское издание The Independent со ссылкой на самого Дмитрука писало, что запрос на экстрадицию основывается на обвинениях в хулиганстве из-за инцидента, который произошел в 2020 году, когда нардеп пытался силой проникнуть на политическую встречу. Там сообщалось, что политик предстанет перед судом, чтобы обжаловать этот запрос от украинского правительства.

Дмитрук позже заявил, что суд якобы состоялся. О результатах заседания он не сообщил, однако сейчас, судя по всему, он на свободе – нардеп также опубликовал фотографию со своим сыном.

"Был тяжелый день", – написал он.

OBOZ.UA обратился за комментарием по поводу этой ситуации в Офис генерального прокурора – мы добавим его в статью сразу, как получим ответ. Отметим, что сейчас похоже на то, что нардеп-беглец намеренно создал этот инфопривод, чтобы получить политическое убежище в Великобритании.

В комментарии The Independent Дмитрук заявлял, что его якобы преследуют за его политические взгляды и поддержку УПЦ МП.

На самом же деле, напомним, что в октябре 2023 года нардепов Дмитрука и Александра Куницкого обвинили в избиении мужчины, инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Пострадавший оказался защитником Украины, штурмовиком, воюющим в самых горячих точках.

25 августа Дмитруку официально сообщили о подозрении, а днем ранее, по данным СМИ, он покинул Украину.

29 августа Печерский районный суд Киева избрал для Дмитрука меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска. Тогда же его объявили в международный розыск.

Офис генерального прокурора Украины обратился к ряду стран с запросом о задержании и временном аресте для последующей выдачи Киеву беглого нардепа Артема Дмитрука, которого подозревают в нападениях на военного и правоохранителя. Также внесено ходатайство в Интерпол о публикации "красного оповещения".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГБР выяснили, что Артем Дмитрук 23 августа незаконно пересек границу Украины в направлении Молдовы в районе пунктов пропуска "Павловка". Предварительно, он перешел границу пешком.

– По данным журналистского расследования, сбежать из Украины Дмитруку помог помощник на депутата от ОПЗЖ Суто Мамояна Владимир Крохмаль. Он оказался водителем авто, на котором убегал парламентарий.

– Уже в начале сентября Дмитрука заметили в Лондоне. Он посетил ТЦ Westfield London на западе города вместе с женой и ребенком.

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