Скандального нардепа-беглеца Дмитрука, разыскиваемого ГБР, заметили в Лондоне. Видео

Сбежавшего из Украины 23 августа народного депутата Артема Дмитрука заметили в Лондоне. Он посетил торговый центр Westfield London на западе города вместе с женой и ребенком.

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Соответствующие видео hromadske получило от своего читателя. На записях от 1 сентября 2024 года видно мужчину с пышной бородой – скорее всего, это украинский парламентарий. Он разговаривал с консультантом в магазине техники.

Также читатель заметил темноволосую женщину, на руках у которой сидела маленькая девочка. Вероятно, это жена скандального политика Анастасия и дочь Варвара.

Кстати, за шесть недель до этого Анастасия Дмитрук публиковала Instagram-сторис, снятые в лондонском Музее Виктории и Альберта.

В ГБР ранее установили, что нардеп 23 августа незаконно пересек госграницу Украины в направлении Молдовы в районе пунктов пропуска "Павловка". Предварительно, он перешел границу пешком. В Государственном бюро расследований установили всех лиц, причастных к организации бегства политика, в том числе со стороны Молдовы. Один из фигурантов задержан, двум объявили о подозрении заочно.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 августа Артема Дмитрука официально объявили в международный розыск.

– Народного избранника подозревают в нападениях на правоохранителя в Одессе и военного в Киеве. Ранее Дмитрук уже фигурировал в ряде скандалов.

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