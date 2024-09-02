Помогли пересечь границу: ГБР задержало сообщников беглого нардепа Дмитрука. Фото и видео

Правоохранители задержали троих злоумышленников, которые помогли народному депутату Артему Дмитруку незаконно покинуть территорию Украины. Сообщники нардепа переправили его через государственную границу в так называемое Приднестровье.

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Операция по переправке была тщательно спланирована и заблаговременно организована. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По информации Государственного бюро расследований, фигуранты уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей. Они могут быть причастны к незаконной переправке граждан через государственную границу Украины.

Сотрудники ГБР провели масштабные оперативно-розыскные мероприятия и собрали большой массив доказательств. Правоохранители допросили свидетелей, провели анализ голосовых и интернет–соединений мобильных операторов связи, изучили маршруты движения абонентов, привлеченных к схеме

В результате кропотливой работы установлено, что народный депутат 23 августа незаконно пересек границу Украины в направлении Молдовы в районе пунктов пропуска "Павловка" в зоне ответственности отдела пограничной службы "Великая Комаровка" пограничного отряда ГПСУ.

Правоохранители выяснили, что Дмитрук выехал из Киева около 13:00 в направлении Одессы, но транспортным средством управлял другой человек. Благодаря анализу видео с камер видеонаблюдения на автотрассе Киев-Одесса, допросу водителя и отработке ряда оперативных версий установлено, что народный депутат вышел из машины на трассе вблизи одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области.

Около 17:00 Дмитрук пересел в другой автомобиль, за рулем которого находился фигурант дела, а также организатор схемы переправки. Около 21:00 они доставили депутата к границе, после чего он пешком незаконно покинул Украину.

Сотрудники ГБР установили всех лиц, причастных к организации бегства нардепа, в том числе со стороны Молдовы. Следствие установило, что организатор имеет широкий круг связей как среди правоохранителей, так и в криминальных кругах. По оперативным данным, "бизнес" по незаконной переправке за границу военнообязанных у этой группы был поставлен на поток.

Организатор и один из фигурантов на следующий день также скрылись в Приднестровском участке Молдовы. ГБР сообщило о подозрениях трем участникам незаконной переправки лиц через государственную границу по ч. 2 ст. 332 УК Украины. Двум заочно, один фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, нардеп Дмитрук пешком перешел границу и попал в Молдову. Местные правоохранители не задержали его по запросу Украины, поскольку не имели для этого оснований. 29 августа Дмитрука официально объявили в международный розыск.

Как сообщал OBOZ.UA, генпрокурор Андрей Костин заявил, что народному депутату Артему Дмитруку помогли покинуть Украину. Среди тех, кто ему помогал, по всей вероятности, могут быть должностные лица разных органов.