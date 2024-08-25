Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападений на правоохранителя и военного: по данным СМИ, он покинул Украину

Народный депутат Украины Артем Дмитрук, который боролся за "права" УПЦ Московского патриархата, получил подозрение в нападении на правоохранителя и военного в Одессе. По данным СМИ, парламентарий накануне покинул Украину.

Видео дня

О подозрении нардепу 25 августа сообщил Офис генерального прокурора Украины. Имени подозреваемого правоохранители не называют, однако, по данным СМИ, речь идет именно о Дмитруке.

"Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, нанесение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганству", – говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, находясь в Одессе, фигурант с группой лиц напал на правоохранителя в связи с исполнением служебных обязанностей.

При этом нардеп умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался украсть его оружие, заявили в Офисе генпрокурора.

Действия подозреваемого квалифицированы:

– по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное причинение группой лиц правоохранителю легких телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей);

– по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины (окончено покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц).

Кроме того, заявили в Офисе генпрокурора, в другой раз подозреваемый, находясь в Киеве, во время спора с военным нанес тому несколько ударов, в частности, в область головы. По заключению эксперта, потерпевшему нанесены средней тяжести телесные повреждения.

Действия подозреваемого квалифицированы:

– по ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения);

– по ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью).

Фигурант вызывается в следственное Государственное бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий: на 10:00 29 августа и 10:00 30 августа, сообщили в ОГП.

Дмитрук мог сбежать из Украины

Ранее украинские СМИ с ссылкой на источники сообщили, что 24 августа Дмитрук сбежал из Украины. Его якобы видели в полиции Штефан-Водэ в Молдове. По словам источника, причастного к офису пограничной службы в Кишиневе, нардеп в присутствии следователя якобы писал заявление о незаконном пересечении границы.

Это позволяет получить статус беженца. "Следователь задавал ему вопрос. Уже, видимо, выехал из Молдовы", – рассказал собеседник журналистов.

По словам журналиста Михаила Ткача, накануне Дмитрук покинул и Молдову. Он вылетел в 17:40 рейсом "Кишинев – Рим".

По данным источников OBOZ.UA в правоохранительных органах, Дмитрук официально не пересекал границу Украины на выезд.

"Поэтому он либо вне пунктов пропуска ушел, либо по поддельным документам", – говорит источник.

Дополняется...