Беглому нардепу Дмитруку заочно избрали меру пресечения

Сбежавшему из Украины скандальному народному депутату Артему Дмитруку суд заочно назначил меру пресечения в виде содержания под стражей. Нардеп должен быть арестован, когда вернется на территорию Украины.

Видео дня

Такое решение принял Печерский районный суд Киева в четверг, 29 августа, передает Суспільне. Дмитрука подозревают в нападениях на военного и правоохранителя.

Прокурор Вячеслав Романенко заявил, что именно благодаря такой мере пресечения, Дмитрука можно задержать за границей и доставить в Украину. А также для выполнения обязанностей, таких как прибытие на допрос и в суд по вызову судьи.

Адвокат Дмитрука Виталий Заперченко со своей стороны заявил, что нардеп не уклоняется от следствия, а "вынужден из-за угроз принимать меры для сохранения собственной жизни".

Как известно, Артем Дмитрук, боровшийся за "права" УПЦ МП, получил подозрение в нападении на правоохранителя и военного. По данным следствия, находясь в Одессе, фигурант с группой лиц напал на правоохранителя в связи с исполнением тем служебных обязанностей. Ему нанесли тяжкие телесные повреждения и пытались забрать оружие.

В другом случае, который произошел в Киеве, у Дмитрука возник спор с мужчиной, во время которого он нанес ему несколько ударов, в том числе в голову. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа мужчине нанесены телесные повреждения средней тяжести. Потерпевшим оказался военный, воевавший в самых горячих точках фронта.

25 августа ряд украинских СМИ известили, что Дмитрук выехал из Украины: его якобы видели на территории Молдовы, где он сел на самолет в Италию. В ГБР подтвердили, что нардеп незаконно пересек границу в Одесской области, по этому факту открыли уголовное производство.

Впоследствии стало известно, что Дмитрук пешком перешел границу и попал в Молдову. Местные правоохранители не задержали его по запросу Украины, поскольку не имели для этого оснований.

29 августа Дмитрука официально объявили в международный розыск.

Как сообщал OBOZ.UA, генпрокурор Андрей Костин заявил, что народному депутату Артему Дмитруку помогли покинуть Украину. Среди тех, кто ему помогал, по всей вероятности, могут быть должностные лица разных органов.