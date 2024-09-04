Помощник Мамояна помог Дмитруку добраться до Одесщины: всплыли новые детали побега нардепа за границу

Владимир Николаевич Крохмаль, помощник на общественных началах народного депутата от ОПЗЖ Суто Мамояна, помог нардепу Артему Дмитруку бежать из Киева в Одесскую область. Он оказался водителем автомобиля, на котором бежал скандальный народный избранник, разыскиваемый ГБР.

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Об этом говорится в расследовании Михаила Ткача "В поисках утраченного Дмитрука. Кто и как помог нардепу бежать из страны?" По данным расследования, Крохмаль руководил Toyota Camry, которая доставила Дмитрука из Киева в Одесскую область.

Во время допроса Крохмаль рассказал, что его попросили (но не уточнил, кто именно) подвезти лицо на указанную точку. Народный депутат Суто Мамоян подтвердил, что к нему обратились с просьбой дать машину для поездки в Одессу, объясняя это заботой о своей жизни и нежеланием использовать свой автомобиль.

"Он у меня просто как коллега попросил машину, чтобы отвезти его в Одессу, потому что беспокоился за свою жизнь и не хотел ехать на своей", – сказал он журналистам.

Мамоян также отметил, что правоохранители не обращались к нему по поводу помощи Дмитруку в бегстве. По прибытии в Одесскую область Дмитрук пересел из Toyota Camry в Mitsubishi Pajero Sport. Дальнейшее расследование выявило, что бегство нардепа организовали лица, имеющие отношение к незаконной переправке через границу.

Согласно материалам следствия, к переправке Дмитрука был причастен Улуханов Айдын Гашимович, гражданин Украины 1968 года рождения. Улуханов также сбежал из Украины и находится в Приднестровье. Правоохранители установили, что его маршрут 23 августа совпадает с временем и местом пересадки Дмитрука из Toyota Camry на Mitsubishi Pajero Sport.

Водителю Mitsubishi Pajero Sport и Улуханову уже заочно сообщено о подозрении в незаконном пересечении границы.

В ГБР ранее установили, что нардеп 23 августа незаконно пересек госграницу Украины в направлении Молдовы в районе пунктов пропуска "Павловка". Предварительно, он перешел границу пешком. В Государственном бюро расследований установлены все лица, причастные к организации бегства политика, в том числе со стороны Молдовы. Один из фигурантов задержан, двоим объявили о подозрении заочно.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 августа Артема Дмитрука официально объявили в международный розыск.

– Народного избранника подозревают в нападениях на правоохранителя в Одессе и военного в Киеве. Ранее Дмитрук уже фигурировал в ряде скандалов.

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