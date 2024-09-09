Дмитрука будет искать Интерпол: Украина обратилась к иностранным партнерам с запросом об аресте нардепа

Офис генерального прокурора Украины обратился ряда стран с запросом о задержании и временном аресте для последующей выдачи Киеву беглого нардепа Артема Дмитрука, которого подозревают в нападениях на военного и правоохранителя. Также внесено ходатайство в Интерпол о публикации "красного оповещения".

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Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора. Отмечается, что ОГП, "согласно международным договорам о выдаче правонарушителей, обращается в ряд соответствующих стран с запросом о задержании и временном аресте" Дмитрука.

Кроме того, по согласованию с Офисом генпрокурора в учеты Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации "красного оповещения" относительно беглого нардепа (запрос в правоохранительные органы по всему миру с просьбой найти и временно арестовать лицо в ожидании экстрадиции или передачи).

29 августа Печерский районный суд Киева избрал для Дмитрука меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска, в том числе и международного, напомнили в Офисе генпрокурора.

Тогда же его объявили в международный розыск.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2023 года нардепов Дмитрука и Александра Куницкого обвинили в избиении мужчины, инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Пострадавший оказался защитником Украины, штурмовиком, воюющим в самых горячих точках.

25 августа Дмитрук официально сообщили о подозрении, за день до этого, по данным СМИ, он покинул Украину.

В ДБР выяснили, что Дмитрук 23 августа незаконно пересек границу Украины в направлении Молдовы в районе пунктов пропуска "Павловка". Предварительно, он перешел границу пешком.

По данным журналистского расследования, сбежать из Украины Дмитруку помог помощник на депутата от ОПЗЖ Суто Мамояна Владимир Крохмаль. Он оказался водителем авто, на котором бежал парламентарий.

В начале сентября Дмитрук был замечен в Лондоне. Он посетил ТЦ Westfield London на западе города вместе с женой и ребенком.

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