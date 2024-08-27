Перешел границу пешком: всплыли новые подробности бегства нардепа Дмитрука из Украины. Видео

Народный депутат Артем Дмитрук перешел границу в Молдову пешком. Местные правоохранители не задержали его по запросу Украины, поскольку не имели для этого оснований.

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Новые подробности побега скандального нардепа сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач. По его словам, Дмитрук пересек границу через пункт пропуска "Паланка" в Штефан-Водском районе.

Сделал он это в День Независимости, 24 августа, в 12:00.

Оказавшись на территории Молдовы, беглый нардеп якобы сразу обратился в полицию, он попросил о защите и получил временное убежище.

И уже в этот же день Дмитрук вылетел из Кишинева в Рим. Скорее всего, он не собирался лететь именно в столицу Италии, а просто купил билет на ближайший доступный рейс.

Как утверждает расследователь, стражи порядка Молдовы получили запрос от украинских коллег на арест Дмитрука. Однако они этого не сделали, поскольку Украина не предоставила для задержания законных оснований – решения суда или объявленного подозрения о совершении преступления.

Поэтому нардепу удалось покинуть Молдову и вылететь в Италию.

Правда, Дмитруку пришлось немного понервничать. Его рейс Кишинев-Рим авиакомпании FlyOne задерживался. Пройдя паспортный контроль в 17:30, он вылетел в Италию в 20:00.

И только на следующий день, 25 августа, в Украине объявила Артему Дмитруку о подозрении. Это , конечно же, предоставило молдавским правоохранителям основания для его задержания, но задерживать уже было некого.

Где сейчас находится Дмитрук, неизвестно. По одной версии, он из Рима отправился в Лондон, по другой – в Стамбул.

Напомним, Артем Дмитрук незаконно покинул территорию Украины в субботу, 24 августа. Источники OBOZ.UA утверждают, что официально Дмитрук украинскую границу не пересекал. Наш собеседник предположил, что он покинул страну вне пунктов пропуска или за поддельными документами.

Как сообщал OBOZ.UA, ДБР возбудило производство по факту незаконного пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком. В Одессе уже работает следственно-оперативная группа, правоохранители выясняют, как политик пересек границу и кто ему в этом помогал.

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