Следы ДТП пытались скрыть: эксперты осмотрели авто из кортежа Ярославского. Фото

В полиции заявили, что кто-то пытался уничтожить следы в автомобиле из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, который сбил насмерть мужчину на трассе Чугуев – Мартово. Освидетельствование машины было проведено в рамках назначенных комплексных судебных экспертиз.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции. В общем после аварии было изъято два авто, которые в ночь с 9 на 10 февраля двигались на упомянутом участке дороги.

Однако эксперты установили, что к моменту изъятия транспортных средств отдельные их элементы, в частности, передняя часть, колеса и днище, были замыты.

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В полиции подчеркнули, что это свидетельствует о попытке уничтожения фигурантами уголовного производства важной информации, которая может указывать на причастность автомобилей к аварии, чтобы избежать ответственности.

Стоит отметить, что 15 февраля из морга похитили вещи мужчины, сбитого насмерть кортежем Ярославского. Важные улики должны были пройти экспертизу. По данным наших источников, тогда же в морге, где находится труп погибшего, выставили пост полиции для охраны. Причина – поступила информация, что люди бизнесмена собираются похитить труп, что является беспрецедентным шагом.

Источники OBOZREVATEL также утверждают, что Ярославскому и его сообщникам можно инкриминировать деятельность организованной преступной группы, поскольку инцидент с кражей улик не похож на обычное воровство. Сначала были попытки выкупить номера автомобилей, потом в полицию пришел "сдаваться" человек, которого не было на месте ДТП, а теперь произошло это.

16 февраля стало известно, что в морг вернули вещи погибшего мужчины. Теперь полиция будет выяснять, как такое могло произойти, и не были ли подменены или повреждены вещи.

Ситуацию прокомментировал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, подчеркнув, что попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Он отметил, что по факту пропажи вещей из морга немедленно проведено 11 неотложных обысков.

Напомним, 9 февраля около 23:00 на 534 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский автомобиль, двигавшийся в сторону Харькова, совершил наезд на 36-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина погиб.

Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в полицию обратился водитель предприятия, принадлежащего Ярославскому, который утверждал, что был за рулем автомобиля в момент ДТП. Однако впоследствии выяснилось, что в это время он находился в другом месте. Теперь водитель будет проходить как лжесвидетель.

Ранее OВОZREVATEL сообщал, что камеры наблюдения зафиксировали кортеж бизнесмена после ДТП на упомянутом участке дороги. Два автомобиля, потерявшие неподалеку от места трагедии номерные знаки, ехали с большой скоростью.

11 февраля стало известно, что правоохранители провели обыски по месту жительства Александра Ярославского. Также были изъяты записи с камер видеонаблюдения в гостинице, где накануне ДТП находился бизнесмен, впоследствии поспешно улетевший в Лондон.

Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова назвала выезд Ярославского за границу "странным". Она взяла на личный контроль расследование дела по резонансному ДТП.

Александр Ярославский незадолго до происшествия снял видео, на котором окунулся в прорубь. Также он намекнул на большие планы футбольного клуба "Металлист".

Напомним, что еще в 2012 году глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский обращал внимание правоохранителей на поведение бизнесмена за рулем. Тогда был опубликован ролик, в котором Ярославский нарушал множество правил дорожного движения.

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