У Ярославского провели обыски по делу о ДТП на трассе Чугуев – Мартовое. Фото

Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства бизнесмена Александра Ярославского по делу о ДТП на трассе Чугуев – Мартовое, в котором сбили человека. Также были изъяты записи с камер видеонаблюдения в гостинице, где накануне аварии находился предприниматель.

Кроме того, обыски провели и у водителя, который указал на свою причастность к смертельному ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации правоохранительных органов, целью обыска является изъятие информации, которая может подтвердить использование транспортного средства Mercedes, ставшее участником ДТП. Также проводится проверка на причастность других лиц к совершению аварии.

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"В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства бизнесмена и адресом проживания лица, обратившегося в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП", – сообщили в полиции.

Напомним, около 22:55 среды, 9 февраля, на трассе Чугуев – Мартовое в Харьковской области сбили насмерть 50-летнего мужчину – его переехали дважды. По данным СМИ, на месте ДТП были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена, президента DCH Александра Ярославского. Вскоре проезд на скорости двух автомобилей показали и на видео с камер наблюдения.

В пресс-службе бизнес-компании поспешили подчеркнуть, что за рулем авто, сбившего человека, был один из их водителей. Также добавили, что Ярославский полетел в Лондон, чтобы встретиться с семьей. Сам он заявил, что спал дома в момент, когда произошла авария.

При этом источники OBOZREVATEL отмечают, что мобильный трафик бизнесмена был зафиксирован на месте трагедии. Тогда как мобильный трафик водителя – нет. Наши собеседники говорят, что водителя на месте ДТП вообще не было.

Киевский районный суд Харькова не рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения водителю, подозреваемому в аварии. По просьбе защитника подозреваемого заседание отложили на 15:00 пятницы, 11 февраля.

Министр внутренних дел Денис Монастырский решил уволить начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. По его словам, будет расследована попытка фальсификации дела о ДТП с кортежем Александра Ярославского. В Национальной полиции также заверили, что бизнесмена будут вызывать на допрос из-за возможной причастности к совершению аварии.

Напомним также, что еще в 2012 году глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский обращал внимание правоохранителей на поведение бизнесмена за рулем. Тогда был опубликован ролик, в котором Ярославский нарушал множество правил дорожного движения.