Бродский еще в 2012 году предупреждал о проделках Ярославского за рулем авто. Видео

Глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский еще в 2012 году обращался к тогдашнему министру внутренних дел касательно того, как себя вел за рулем автомобиля Александр Ярославский. Тогда он просил забрать у бизнесмена водительские права.

Пост Бродского в Facebook был опубликован 24 февраля 2012 года. В нем он просил Виталия Захарченко, возглавлявшего тогда МВД, обратить внимание на видео "Король Харькова", на котором Ярославский нарушает множество правил дорожного движения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На этом видео видно, как Александр Ярославский на автомобиле "Мерседес" вместе с машиной сопровождения двигается по дорогам населенных пунктов со скоростью 120 км/ч, постоянно нарушая правила дорожного движения. В частности, он превышает скорость движения более чем на 50 км/ч, нарушает правила обгона и встречного разъезда", – отмечал глава редакционного совета OBOZREVATEL.

Видео дня

Бродский выражал возмущение бездеятельностью тогдашнего ГАИ и призывал лишить водительских прав самого Ярославского и водителя автомобиля сопровождения, а также оштрафовать их.

"Прошу обратить внимание на указанную публикацию и отреагировать на нее должным образом, ведь мы должны показать украинцам, что в нашем государстве все равны перед законом. Сейчас данное видео демонстрирует, что в Украине достаточно быть очень богатым человеком, чтобы иметь право нарушать правила. Это противоречит Конституции и всем нормам морали и чести", – подчеркивал тогда он.

Напомним, что ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое произошло ДТП – автомобиль насмерть сбил мужчину. За рулем, вероятнее всего, находился президент компании DCH Александр Ярославский.

В компании признали сам факт аварии, но заявили, что за рулем машины с номерными знаками, обнаруженными на месте инцидента, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH.

Однако источники OBOZREVATEL сообщили, что мобильный трафик Ярославского был зафиксирован на месте аварии, а мобильный трафик водителя – нет. По словам собеседников, водителя на место ДТП вообще не было.

OBOZREVATEL обращается к правоохранительным органам с призывом проверить мобильный биллинг телефонов Александра Ярославского и его водителя, что даст ответ на вопрос о том, кто же совершил смертельное преступление и не даст возможности для фальсификации дела во избежание уголовной ответственности причастным к преступлению.