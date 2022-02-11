Кортеж Ярославского после ДТП попал на камеры наблюдения. Новые детали дела

Камеры наблюдения зафиксировали кортеж бизнесмена Александра Ярославского после аварии на трассе Чугуев – Мартово, где 9 февраля сбили человека. Два автомобиля, погубившие недалеко от места трагедии номерные знаки, ехали с большой скоростью.

Соответствующие кадры накануне обнародовали в СМИ. В то же время дело о расследовании ДТП взяла на личный контроль генеральный прокурор Ирина Венедиктова, подчеркнув: признание водителя, взявшего на себя вину, считают неправдивыми, а поспешный выезд бизнесмена – "странным" (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Около 22:55 среды, 9 февраля, на трассе Чугуев – Мартово в Харьковской области сбили насмерть 50-летнего мужчину – его переехали дважды. По данным СМИ, на месте ДТП были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена, президента DCH Александра Ярославского. Вскоре проезд на скорости двух автомобилей показали и на видео с камер наблюдения.

Видео дня

В пресс-службе бизнес-компании поспешили подчеркнуть, что за рулем авто, сбившего человека, был один из их водителей. Также добавили, что Ярославский полетел в Лондон, чтобы встретиться с семьей. Сам он заявил, что спал дома в момент, когда произошла авария.

При этом источники OBOZREVATEL отмечают, что мобильный трафик бизнесмена был зафиксирован на месте трагедии. Тогда как мобильный трафик водителя – нет. Наши собеседники говорят, что водителя на месте ДТП вообще не было.

В Национальной полиции заверили, что Ярославского будут вызывать на допрос из-за возможной причастности к совершению аварии.

Глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова 10 февраля в Facebook сообщила, что ведомство будет осуществлять процессуальное руководство досудебным расследованием резонансного ДТП. По ее словам, соответствующее постановление находится в процессе подготовки.

Она отметила, что по мнению полицейских и прокуроров, человек, признавшийся в совершении этого преступления, – "проще говоря, лжет".

11 февраля генеральная инспекция ОГП должна внести сведения в Единый реестр досудебных расследований в отношении сотрудников Главного управления Нацполиции в Харьковской области и прокуроров Харьковской облпрокуратуры. Генпрокурор говорит, что в отношении этих должностных лиц должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование.

Венедиктова также подчеркнула, что незапланированный и поспешный отъезд Ярославского в Лондон "выглядит довольно странно". Дело глава Офиса генпрокурора взяла на личный контроль.

Как сообщал OBOZREVATEL, на дорогах Украины нередко случаются аварии с участием VIP-персон, которые переводят вину за наезд или сбивание людей на других лиц. Дела часто расследуются годами, а в результате их просто закрывают. Подробнее о ситуации читайте в материале.