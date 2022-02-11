'Металлист, вперед': выпивший Ярославский за неделю до ДТП похвастался торсом и намекнул на 'большие планы'. Видео

Бизнесмен Александр Ярославский, кортеж которого фигурирует в смертельном ДТП на трассе Чугуев – Мартовое, незадолго до происшествия снял видео, на котором окунулся в прорубь. Также он намекнул на большие планы футбольного клуба "Металлист".

Запись была сделана 1 февраля в селе Мартовое Харьковской области. Об этом свидетельствует видео, которое есть в распоряжении OBOZREVATEL (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео выпивший Ярославский выходит из дома в одних плавках, идет к водоему и, перекрестившись, трижды окунается в прорубь.

"Первое февраля 2022 года. Металлист, вперед за победой! Село Мартовое, фермер Ярославский Саша! Металлист, вперед за победой!", – говорит на видео бизнесмен.

Видео дня

В конце видео Ярославский "благодарит всех за внимание" и заходит обратно в дом.

Стоит отметить, что Ярославский стал президентом футбольного клуба "Металлист" в 2005 году. В 2016 году клуб распался, а в 2020 Ярославский заявил о возрождении команды.

Напомним, около 22:55 среды, 9 февраля, на трассе Чугуев – Мартовое в Харьковской области сбили насмерть мужчину – его переехали дважды. По данным СМИ, на месте ДТП были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена, президента DCH Александра Ярославского. Вскоре проезд на скорости двух автомобилей показали и на видео с камер наблюдения.

В пресс-службе бизнес-компании поспешили подчеркнуть, что за рулем авто, сбившего человека, был один из их водителей. Также добавили, что Ярославский полетел в Лондон, чтобы встретиться с семьей. Сам он заявил, что спал дома в момент, когда произошла авария.

При этом источники OBOZREVATEL отмечают, что мобильный трафик бизнесмена был зафиксирован на месте трагедии. Тогда как мобильный трафик водителя – нет. Наши собеседники говорят, что водителя на месте ДТП вообще не было.

Киевский районный суд Харькова не рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения водителю, подозреваемому в аварии. По просьбе защитника подозреваемого заседание отложили на 15:00 пятницы, 11 февраля.

Министр внутренних дел Денис Монастырский решил уволить начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. По его словам, будет расследована попытка фальсификации дела о ДТП с кортежем Александра Ярославского. В Национальной полиции также заверили, что бизнесмена будут вызывать на допрос из-за возможной причастности к совершению аварии.

Напомним также, что еще в 2012 году глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский обращал внимание правоохранителей на поведение бизнесмена за рулем. Тогда был опубликован ролик, в котором Ярославский нарушал множество правил дорожного движения.