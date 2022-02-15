"Возвращайтесь как можно скорее, Ярославский. У нас есть много вопросов", – Монастырский о расследовании ДТП
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал бизнесмена Александра Ярославского, который может быть причастен к смертельному ДТП 9 февраля под Харьковом, как можно скорее вернуться на Родину. По словам чиновника, у правоохранителей есть много вопросов.
Видеообращение было опубликовано в YouTube Министерства внутренних дел. Министр подчеркнул, что хоть уже и уволил начальника харьковской полиции из-за попытки повесить смерть невинного человека на одного из посторонних лиц, но попытки сфальсифицировать дело продолжаются (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Вчера стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека. Также вчера по этому факту немедленно проведено 11 неотложных обысков. Открыто уголовное производство по статье сокрытия доказательств. Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за совершенное", – подчеркнул Монастырский.
Он предположил, что срочный вылет за границу бизнесмена может быть никак не связан с преступлением, однако ему необходимо объяснить ситуацию правоохранителям.
"Возможно, срочный вылет господина Ярославского никак не связан с гибелью человека и не является опасением из-за заявления о возможной агрессии Российской Федерации, а является только отдыхом или частным делом. Но возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский! У нас есть к вам много вопросов!" – подчеркнул Монастырский.
Напомним: на следующий день после ДТП Ярославский покинул Украину, вылетев чартерным рейсом в Лондон по семейным обстоятельствам. У его детей, которые учатся в Британии, начались каникулы и бизнесмен вместе с женой отправились их посетить, сообщили в пресс-службе Development Construction Holding, которую возглавляет Ярославский. Компания готова предоставить необходимые отчеты по заказу билетов и абонементов на лыжный курорт.
Сразу после широкой огласки о трагическом ДТП с кортежем Ярославского бизнесмен заявил, что в это время был дома и спал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
из морга похитили вещи мужчины, сбитого насмерть кортежем бизнесмена Александра Ярославского на трассе Чугуев – Мартово. Важные доказательства должны были пройти экспертизу;
журналист и редактор Newsroom Павел Федосенко рассказал, что Александр Бережный, обратившийся в полицию Харькова с явкой с повинной после трагического ДТП на трассе "Чугуев – Березное", может выступать в роли подставного лица, чтобы скрыть настоящего виновника аварии. По крайней мере, на это указывает сразу два факта.