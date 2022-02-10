С большой долей вероятности, Ярославский: появились новые данные о смертельном ДТП на трассе Чугуев – Мартовое

Бизнесмен Александр Ярославский, вероятнее всего, находился за рулем автомобиля, который совершил смертельное ДТП ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое. Компания DCH, президентом которой является Ярославский, также признала причастность к аварии.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в правоохранительных органах. По словам собеседников, за рулем в момент наезда на пешехода, 50-летнего мужчину, был сам Ярославский. Кроме того, источники сообщили, что бизнесмен часто ездил за рулем сам.

В то же время, в компании отметили, что за рулем машины с номерными знаками, обнаруженными на месте инцидента, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH.

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Как только стала известна информация об аварии, Ярославский вылетел за границу. В пресс-службе DCH сообщили: "Ярославский в соответствии со сформированным в начале текущей неделе рабочим графиком улетел в Лондон для встречи с семьей".

По данным издания "Украинская правда", чартер из Польши прилетел в Харьков в 12:50 и в 13:50 вылетел из города. "На его борту находятся Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий", – сообщили журналисты.

По данным Flightradar, самолет двигается в аэропорт Фарнборо в Лондоне.

Отметим, что сам Ярославский заявил, что в то время, когда произошло ДТП, он якобы был дома и спал, и о происшествии узнал только утром. Бизнесмен отказался дать свое предположение, почему в СМИ появилась информация о якобы причастности к аварии его кортежа.

Как рассказал OBOZREVATEL руководитель одной охранной компании, распространенная практика, когда водитель или телохранитель берет на себя вину своего работодателя.

"Это касается непосредственно совершения ДТП. В этом случае VIP сразу же выплачивает крупную сумму, а также берет на себя оплату адвокатов и содержание семьи сотрудника, который в перспективе может оказаться за решеткой – если в результате аварии погиб человек", – рассказал он.

По словам руководителя компании, возможность такой "услуги" зачастую сразу оговаривается ещё перед началом работы.

Со своей стороны МВД Украины сообщило, что полиция Харьковской области вызовет на допрос возможного участника ДТП Александра Ярославского.

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области сообщает, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода – мужчину с виду около 50 лет. Тело умершего направлено в морг.

Напомним: в 2017 году автомобиль известного львовского бизнесмена Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области, в результате чего погибла 31-летняя женщина. Вероятно, за рулем Mercedes S 65 AMG, столкнувшимся с Opel, был сам Диминский, однако вину взял на себя 43-летний охранник бизнесмена.

Позже следствие установило, что Андрей Борщ, арестованный по подозрению в совершении ДТП, не был за рулем автомобиля. По версии следствия, охранники Дыминского точно знали, что именно он совершил смертельное ДТП. Однако они искусственно создали доказательства в его защиту.

Через три дня после аварии Дыминский уехал за границу и с тех пор не возвращался в Украину. В декабре 2017 года его объявили в розыск и заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.