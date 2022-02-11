Дорога с привилегиями: как виновники "блатных" ДТП в Украине уходят от ответственности

Новое смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором оказался замешан бизнесмен Александр Ярославский, заставило вспомнить и другие аварии с VIP-персонами. Не редко виновники цинично перекладывают ответственность на других, а дела тянутся по много лет – в итоге закрываются. Несмотря на заявления власти, что закон один для всех, применяют его у нас избирательно.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

ДТП с участием народного депутата произошло на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. В результате пострадали три человека.

Делом занялось Государственное бюро расследований. В сентябре в ведомстве отмечали, что еще не установили, был ли за рулем Александр Трухин и долгое время даже не допрашивали народного депутата. А журналистам, чтобы вытянуть крупицы информации, приходилось забрасывать ведомство информационными запросами.

Видео дня

Возможно, дело удалось бы замять, если бы не слитое журналистом видео с боди-камеры патрульного полицейского.

Сюжет вызвал грандиозный скандал и бурную реакцию общественности: видео четко показало, что на месте ДТП Трухин точно был. Более того, якобы пытался подкупить полицейского.

Несмотря на то, что Трухина "попросили" из партии "Слуга народа", считать, что уж теперь-то теперь расследование будет непредвзятым – слишком оптимистично. По последним данным, озвученным Госбюро расследований, за рулем якобы был не депутат, а... другой человек. В общем, наша песня хороша – начинай сначала.

Спустя более чем два года после страшной аварии, одним из участников которого был на тот момент уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, расследование так и не завершено.

ДТП произошло на перекрестке Чабаны – Гатное под Киевом 24 ноября 2019 года. В результате того, что высокопоставленный чиновник выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, произошло столкновение с микроавтобусом. Toyota, в которой находился Николай Кулеба со своими детьми, после удара врезалась в отбойник.

Все участники аварии были травмированы, в том числе и сыновья детского омбудсмена, которые находились в его автомобиле. У 10-летнего Елисея были переломы таза, челюсти, ушибы разной степени. А 19-летний Тимофей был госпитализирован в бессознательном состоянии и медики ввели его в искусственную кому.

Сам омбудсмен также получил травмы, однако вышел на связь уже через несколько часов после ДТП, а через четыре дня "принимал" у себя в палате 21-летнего водителя Volkswagen. Парень впоследствии признался журналистам, что Кулеба оказал ему материальную помощь и по сути оплатил лечение.

То, что в такой аварии все выжили, врачи назвали чудом. А в МВД уже на следующий день после ДТП заявили, что по первым данным следствия виновен чиновник: именно он нарушил правила. Но дальше "что-то пошло не так".

"По состоянию на сегодняшний день подозрение Кулебе не объявлено. Команда сверху – затягивать", – говорит источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

18 августа 2017 года Mercedes с известным львовским бизнесменом, тогда владельцем телеканала ZIK и футбольного клуба "Карпаты" Петром Дыминским устроил ДТП в Яворовском районе. В результате аварии погибла 31-летняя Наталья Трила, которая была за рулем Opel.

По информации очевидцев, сразу после столкновения бизнесмен вышел из Mercedes, пересел в машину сопровождения и уехал. Вину за смертельное ДТП взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ, а бизнесмен сбежал за границу.

Телохранителя арестовали, однако после проведенных экспертиз выяснилось, что за рулем находился точно не он. Под подозрение попал бизнесмен, но вот "достать" Дыминского полиции уже не удалось.

По некоторым данным, он прятался в Швейцарии, а потом осел в Греции. В 2019 году на территории украинского посольства в этой стране его допрашивали детективы НАБУ – правда, по другому делу. Но не задержали.

"Дыминскому удалось откупиться – нет никаких сомнений. Продажа его активов произошла не просто так", – утверждает источник OBOZREVATEL.

Абсолютным рекордсменом по ДТП, среди которых было две смертельных, можно считать бывшего городского голову Киева и депутата Киевсовета Александра Омельченко. 20 декабря 2015 года его автомобиль Volvo на пешеходном переходе на Столичном шоссе сбил женщину, которая впоследствии скончалась в больнице.

Внедорожник мэра тогда скрылся с места трагедии, а затем вернулся. Вину на себя взял водитель Омельченко, который заявил, что это он был за рулем, а уехал, потому что ему стало плохо из-за сахарного диабета.

Впрочем, даже водителю Голосеевский суд Киева дал условный срок. Чтобы вынести такой вердикт, судьям хватило одного заседания.

За несколько лет до этого, 5 ноября 2009 года, на выезде из села Чапаевка под Киевом бывший мэр сбил пешехода, который погиб от полученных травм. Но в итоге следователи заявили, что не нашли в действиях Александра Омельченко состава преступления и закрыли дело.

От всех обвинений Омельченко упорно открещивался, уверяя, что за рулем был не он, и обвинял журналистов в извращении фактов.

2 ноября 2003 года на 25-м километре Обуховской трассы тогдашний народный депутат Украины Леонид Черновецкий совершил ДТП, в результате которого погиб 20-летний житель Полтавской области Дмитрий Коропченко.

Дело было закрыто с формулировкой "отсутствие состава преступления". В 2008 году следствие возобновили, но и в этот раз оно закончилось ничем: самый одиозный из киевских градоначальников так и не сел в тюрьму.

И вот новое резонансное ДТП, к которому оказался причастен очередной VIP – харьковский бизнесмен Александр Ярославский.

По данным собеседников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, именно он якобы находился за рулем автомобиля, который совершил смертельное ДТП ночью 10 февраля 2022 года на автодороге Чугуев – Мартовое.

"Он часто ездил за рулем сам, а в день инцидента употреблял алкогольные напитки", – утверждает источник.

По его словам, в пользу этого говорит и мобильный трафик Ярославского, который был зафиксирован на месте аварии.

А вот в компании DCH, президентом которой является Ярославский, утверждают, что за рулем машины, номерные знаки которой обнаружили на месте аварии, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH.

Тем временем Александр Ярославский уже покинул территорию Украины – вылетел в Лондон. Что и говорить, ситуация до боли напоминает историю с Дыминским. Чем закончится расследование – остается только предполагать, однако тенденция налицо.