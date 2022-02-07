Самый тяжелый пострадавший на "Южмаше" сказал, кто спас жизни части нацгвардейцев

Один из пострадавших во время стрельбы на "Южмаше" Игорь Семенченко рассказал свою версию событий той страшной ночи. Выжить раненым, по его словам, удалось благодаря солдату по имени Женя, которому удалось скрыться от расправы нацгвардейца Артемия Рябчука.

Как сообщает ТСН.ua, парень подчеркнул, что ни "дедовщины", ни буллинга, о которых все говорят, в части 3021 Национальной гвардии не было, он хорошо общался с погибшими. По его словам, в произошедшем виноват только солдат Рябчук.

"Он убил Левковского, Черника – они были отличными ребятами, с которыми мы общались. Никакого буллинга, или "дедовщины", о которых говорят, не было, это все – чепуха", – заявил Семенченко.

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Также пострадавший допустил возможность диверсии, поскольку солдат слишком умело и хладнокровно обращался с оружием.

"Человек, который прослужил 2 месяца, так вести себя не может. Он высчитывал время", – уверен нацгвардеец.

По его словам, выжить пострадавшим удалось благодаря сбежавшему парню. На тот момент он пришел с ночной проверки постов и был в "сушилке" рядом.

"И когда он услышал, что Рябчук стреляет, он открыл дверь и ему удалось выбежать, я думаю, благодаря ему мы остались живы", – отметил Семенченко.

Также он добавил, что в деталях помнит ту страшную ночь. Солдат рассказал, что сквозь сон услышал выстрелы и как повар уронил посуду, после чего прибежал рассказать о стрельбе.

"Буквально секунда, и он (Рябчук – ред.) стоит у дверей и стреляет в меня", – добавил Семенченко.

После этого, по его словам, солдат пошел стрелять всех по очереди лежащих в кроватях рядом.

Отметим, ранее медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева рассказала, что Рябчук, совершивший массовое убийство в Днепре, в момент преступления не находился в состоянии аффекта. Об этом свидетельствует тот факт, что у преступника был план.

По ее оценкам, действия Рябчука можно квалифицировать, как не до конца спланированная месть. Да, он просчитал, как будет убивать обидчиков, но не подумал о путях отступления. В частности, он не сразу нашел выход с завода "Южмаш", где расправился с сослуживцами.

Напомним: после задержания солдат срочной службы Артемий Рябчук рассказал, как убивал своих сослуживцев. По словам Рябчука, первым он застрелил солдата срочника и военнослужащего по контракту. После чего взял боеприпасы и стал выбираться с территории завода.

"Я снаряжаю первый магазин и стреляю по тем двум, которые находятся в КЗЗ (оружейная комната, – ред). Там было два срочника и один контрактник, и один срочник умудрился сбежать (вероятно, Женя, о котором рассказал Семенченко – ред.)" , – рассказывает Рябчук

Я знаю, что ИТЗО связывается с частью каждые 30 минут для доклада обстановки. Я, чтобы она не доложила, пальнул по ней. После чего в открытый сейф захожу, забираю все рожки, которые смог забросить в ранец. Женщина меня не выпускала. (из здания заводоуправления, – ред), я говорю: откройте, надо срочно выйти. Я выстрелил ей в голову", – добавил солдат.

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