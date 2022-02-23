Пропагандисты Путина нагнетают ситуацию на Донбассе, а оккупанты не прекращают обстрелы ВСУ. Главное о ситуации

В среду, 23 февраля, ситуация на оккупированных территориях украинского Донбасса продолжает оставаться напряженной. За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 96 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. В результате действий оккупантов один украинский военный погиб, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщили в Facebook Операции объединенных сил. В то же время, российские пропагандисты продолжают нагнетать ситуацию и безосновательно обвинять ВСУ в обстрелах мирных населенных пунктов.

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08:10 – За прошедшие сутки под обстрелы противника попало 40 населенных пунктов. За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения. Противник обстрелял:

Видео дня

позиции ВСУ вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

трижды Новотошковское – из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Золотое – из артиллерии калибра 122 мм;

Попасную – из артиллерии калибра 122 мм;

Южное – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Светлодарск – из минометов калибра 120 мм;

Богдановка – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

08:30 – Около 5 утра в Луганске взорвали троллейбусное депо.

08:40 – рано утром был обстрелян поселок Спартак. Пропагандисты обвинили в этом ВСУ.

Напомним: ранее российские пропагандисты обвинили ВСУ в обстреле детского сада в Станице Луганской, а также сообщали, что украинские военные якобы обстреляли Донецкий аэропорт и Горловку.

Также российские пропагандистские ресурсы запустили фейк об обстреле двух нежилых домов в Ростовской области. Снаряд, как утверждали СМИ, прилетел с территории Украины. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг такую информацию россиян и заявил, что вооруженные силы Украины не обстреливали территорию России.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook отметил, что информация о якобы обстрелах территории Ростовской области украинскими военными являются откровенной ложью и провокацией.

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