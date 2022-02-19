РФ обвинила Украину в обстреле своей территории, Кулеба отрицает причастность ВСУ

Российские пропагандистские ресурсы запустили очередной фейк про якобы обстрел двух нежилых домов в Ростовской области. Снаряд, как утверждают "СМИ", прилетел с территории Украины.

В то же время, Украина назвала эту информацию неправдивой. Речь идет про якобы два дома на хуторах Патроновка и Маноцкий рядом с украинской границей.

Пропагандисты также обнародовали фото, на которых показано, что снаряд пробил кровлю и разрушил кухню внутри нежилой постройки.

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Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг такую информацию россиян и заявил, что Вооруженные силы Украины не обстреливали территорию России.

"Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ", – сказал украинский чиновник.

В то же время в штабе Операции Объединенных сил заявили, что российская пропаганда продолжает распространять фейки для нагнетания ситуации. В сообщении штаба на Facebook сказано: захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов.

"Подразделения Объединенных сил не производили никаких обстрелов с артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ", – подчеркнули в штабе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook отметил, что информация о якобы обстрелах территории Ростовской области украинскими военными являются откровенной ложью и провокацией.

"Для создания "сенсационных сообщений" оккупанты используют подготовленные и обнародованные ими фейки еще в 2014 году. В частности, "фейковым" является сообщение о разрывах якобы украинского реактивного снаряда от РСЗО "Град" и 122 мм снаряда в Ростовской области", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным украинской разведки, оккупанты на территории ОРДЛО планируют совершить серию террористических актов, чтобы обвинить в них Украину. Для этого на Донбасс прибыли "вагнеровцы".