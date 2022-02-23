Оккупанты готовят провокации в Крыму: возможны теракты и химические диверсии, – ГУР

Оккупанты готовят провокации на территории Крыма. Не исключено, что они устроят теракт или химическую диверсию, чтобы обвинить в этом Украину.

Такие сведения обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины. В ведомстве уточнили, что объектами для провокаций могут быть завод "Титан" в Армянске, Перекопский перешеек и вся территория полуострова.

Также уточняется, что в 20:00 всех сотрудников "Титана" эвакуировали. Это около 50 человек.

"Мы официально заявляем, что Украина не планировала и не планирует никаких диверсионных действий, и опровергаем все заявлениям по этому поводу", – подчеркнули в ведомстве.

Видео дня

В свою очередь министр внутренних дел Дмитрий Кулеба отметил, что эвакуация ночной смены предприятия может свидетельствовать о подготовке к очередной инсценировке со стороны России.

"У Москвы, похоже, нет предела в попытках сфальцифицировать предлоги для дальнейшей агрессии", – подчеркнул глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о еще одной возможной провокации со стороны Беларуси. Там российским военным выдали шевроны белорусских ВС.