На Донбассе оккупанты убили украинского военного и применили 'Грады'

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На Донбассе 23 февраля в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск погиб один украинский военнослужащий. Еще один получил боевое травмирование.

Об этом сообщается на Facebook-странице штаба ООС. Всего по состоянию на 17:00, зафиксировано 59 обстрелов, 54 из них с применением тяжелого вооружения.

Враг открывал огонь по позициям ВСУ:

пять раз в районе Новотошковского – из БМ-21 "Град", 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов;

вблизи Золотого – из 122-мм артиллерии;

дважды в районе Попасной – из 122-мм артиллерии и 82-мм минометов;

семь раз в районе Южного – из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

четыре раза в районе населенного пункта Пески – из 122-мм артиллерии, 120-мм минометов, с беспилотника был сброшен ВОГ-17;

четыре раза в районе Светлодарска – из 120-мм минометов, реактивных пехотных огнеметов "Шмель";

14 раз в районе Богдановки – из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, а также БМП-1;

семь раз в районе Мариуполя – из 122-мм артиллерии, 120-мм минометов, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Станицы Луганской – из 122-мм артиллерии;

три раза в районе Счастья - из БМ-21 "Град", 120-мм и 82-мм минометов;

четыре раза вблизи Авдеевки – из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;

пять раз в близи Марьинки – из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов;

в районе Гранитного – из противотанковых ракетных комплексов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе погибли трое защитников Украины, один 22 февраля, двое – 21 числа. Также 12 бойцов ВСУ получили ранения и шестеро боевые травмы.

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