Оккупанты на Донбассе ударили по детсаду и жилым домам: дети прятались в подвале. Фото и видео последствий

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Российско-оккупационные войска 23 февраля на Донбассе открыли огонь по мирным населенным пунктам. Под обстрелы попали детский сад в Зеленополье и жилые дома в Николаевке, ранение получила женщина.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Донецкой области. Правоохранители начали расследование (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что во время обстрелов детского сада в Зеленополье, которое расположено в 5 км от линии фронта, четверо детей прятались в подвале вместе с воспитателями. Затем их забрали родители.

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Также на улице Юбилейной поврежден жилой дом, в нем в тот момент находились пожилые супруги.

В Николаевке, что под Волновахой, в результате разрыва вражеского снаряда ранена женщина.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Полиция начала уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля оккупанты также убили украинского военнослужащего, еще один получил боевое травмирование. Всего противник совершил почти 60 обстрелов.