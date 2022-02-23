Оккупанты на Донбассе ударили по детсаду и жилым домам: дети прятались в подвале. Фото и видео последствий

Юрий Сергиенко
Расследования
2 минуты
6,0 т.
Оккупанты на Донбассе ударили по детсаду и жилым домам: дети прятались в подвале. Фото и видео последствий
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Российско-оккупационные войска 23 февраля на Донбассе открыли огонь по мирным населенным пунктам. Под обстрелы попали детский сад в Зеленополье и жилые дома в Николаевке, ранение получила женщина.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Донецкой области. Правоохранители начали расследование (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Последствия обстрелов оккупантов на Донбассе.

Отмечается, что во время обстрелов детского сада в Зеленополье, которое расположено в 5 км от линии фронта, четверо детей прятались в подвале вместе с воспитателями. Затем их забрали родители.

Видео дня
Последствия обстрелов оккупантов.

Также на улице Юбилейной поврежден жилой дом, в нем в тот момент находились пожилые супруги.

В Николаевке, что под Волновахой, в результате разрыва вражеского снаряда ранена женщина.

Под огонь противника попали жилые дома.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Полиция начала уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Воронка от снаряда оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля оккупанты также убили украинского военнослужащего, еще один получил боевое травмирование. Всего противник совершил почти 60 обстрелов.

Обращение команды OBOZREVATEL
УкраинаВойна на ДонбассеООС