Россия готовит очередную провокацию против Украины: размещенным в Беларуси военным раздали шевроны ВС РБ – разведка

Российским военным, которые находятся на территории Беларуси, раздали шевроны белорусских Вооруженных сил. Таким образом, РФ готовит новые провокации против Украины.

Об этом, ссылаясь на данные разведки, в Facebook пишет волонтер, координатор гражданской инициативы "Стоп-Террор" и глава общественной организации "Безопасность и взаимодействие в Украине" Семен Кабакаев. Он предполагает, что агрессор готовится ко вторжению "под чужим флагом".

"По данным разведки, личный состав Вооруженных сил РФ, который сосредоточен на юге Беларуси, получает шевроны Вооруженных сил Беларуси. Для того, чтобы совершить вторжение под чужим флагом и тем самым переложить ответственность за вторжение на Беларусь", – подчеркнул волонтер.

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Отметим, что Россия регулярно распространяет фейки и устраивает провокации. Среди одного из недавних случаев, российские пропагандисты заявили о том, что украинская военная техника якобы пересекла линию разграничения. В ответ представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что любая информация о вторжении ВСУ на временно оккупированные территории является частью гибридной агрессии России.

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