Оккупанты не прекращают обстрелов, ВСУ понесли потери: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

За прошедшие сутки 21 февраля российско-оккупационные войска открывали огонь 84 раза, 64 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих погибли.

Также 12 украинских бойцов получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях, а шестеро военных получили боевые травмы. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Игнорируя все договоренности оккупанты применяют артиллерию, минометы и гранатометы во время обстрелов населенных пунктов. Лишь за прошедшие сутки российские наемники вели огонь в направлении 40 населенных пунктов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Чаще всего враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических в направлении населенного пункта Счастье.

Также украинские защитники зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

С начала текущих суток 22 февраля вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня – в направлении Счастья оккупанты стреляли из станковых автоматических гранатометов, дважды в направлении Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Напомним, пропагандистские ресурсы в России, а также на территориях Донецкой и Луганской областей, которые временно контролируются главарями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", постоянно публикуют информацию о якобы обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. При этом пропагандисты не предоставили ни одного подтверждающего кадра.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля, в "ДНР" и "ЛНР" объявили об "эвакуации" жителей оккупированных территорий в Россию. Однако местные не спешат покидать дома, а многие россияне не особо ждут "беженцев".