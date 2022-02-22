На Донбассе из-за обстрелов оккупантов погиб еще один украинский боец: названа фамилия

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На Донбассе 22 февраля в результате обстрела российско-оккупационных войск погиб еще один украинский военный. Боец служил в воинской части А-0536.

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Трагедия произошла во время вражеского огня в районе Новотроицкого.

Фамилия погибшего – Сливка.

"Вечером 22 февраля вблизи поселка Новотроицкое Волновахского района во время обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований погиб военнослужащий в/ч А-0536 Вооруженных сил Украины Сливка", – написал Геращенко.

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Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, что 21 февраля из-за обстрелов со стороны оккупантов погибли двое украинских военных и один мирный житель. Также были повреждены объекты инфраструктуры, в результате чего один из населенных пунктов остался без электроэнергии и отопления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля российско-оккупационные войска открывали огонь 84 раза, 64 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Кроме погибших, еще 12 воинов ВСУ получили ранения, а шестеро – боевые травмы.

Подробнее о том, что происходит на Донбассе 22 февраля, читайте в нашей онлайн-хронике.