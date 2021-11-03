Подросток, устроивший смертельное ДТП в Харькове, отказался сдавать кровь на анализ

Несовершеннолетний Николай Харьковский, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смертельное ДТП в Харькове, отказался сдавать на анализ кровь. Он воспользовался своим правом, при этом следователи не обратились в суд относительно принудительного отбора биоматериала у "мажора".

Об этом в Facebook сообщил адвокат Игорь Черняк, представляющий семью погибшего водителя Chevrolet Aveo. По его словам, именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо веществ, которые прямо влияют на квалификацию преступления.

"Иными словами, проведенный анализ мочи исключает многое, но далеко не все! Уверен, что полное и всестороннее расследование – это именно то, что необходимо как всем сторонам уголовного производства, так и обществу в целом", – сказал он.

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Его коллега адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook отметил, что это очень важный факт в деле.

"Если подозреваемый отказался давать образцы крови для возможности проведения экспертиз в уголовном производстве, тогда полиция должна была обратиться в суд с ходатайством к следователю судьи о принудительном отнятии биологических образцов. Мне кажется, что указанных действий сделано не было. Это важно. Не буду детализировать, не важно. почему. Есть надежда, что полиция это сделает. Очень важно, чтобы сделала", – подчеркнул он.

Черняк добавил, что следователи в деле о смертельной аварии уже собрали доказательства, которые подтверждаю, что за рулем Infinity находился именно 16-летний Харьковский. Хотя, как известно, при этом подозреваемый "мажор" заявил, якобы не помнит, как произошло ДТП.

Авария произошла вечером 26 октября – Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в Chevrolet Aveo, ехавший на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина. Оба автомобиля буквально разорвало на части.

В ДТП погиб 58-летний водитель Chevrolet Aveo. Его дочь Анастасия Носова обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь с поиском хорошего адвоката и свидетелей происшествия.

За рулем Infiniti был Николай Харьковский 2005 года рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще трое молодых людей. В частности, Валерий Карякин, 16-летняя Елизавета Дусик и 19-летний Михаил Баранов, получившие тяжелые травмы и попавшие в реанимацию.

Пассажиры Infiniti до трагического события снимали на камеру огромную скорость, с которой мчался автомобиль. На этих кадрах 16-летний виновник ДТП Николай Харьковский признался, что разогнал свое элитное авто до 200 км/ч.

По делу о смертельной аварии в Харькове возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

28 октября суд решил арестовать подростка на два месяца без альтернативы залога. Отмечалось, что в момент ДТП он был трезв, но водительских прав не имел, поскольку несовершеннолетний.

Если вина Харьковского будет доказана, согласно санкции статьи ему грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Хотя, по словам адвоката Богдана Кушнира, существует опасность, что несовершеннолетний виновник резонансной аварии избежит наказания, если к ней не будет приковано внимание СМИ. Юрист подчеркнул, что в Украине следует изымать или конфисковывать авто в случае, если ДТП совершил несовершеннолетний водитель.

За девять месяцев 2021 года на дорогах Украины произошло более 137 тыс. дорожно-транспортных происшествий. По данным Патрульной полиции, эти аварии унесли жизни 2225 человек, еще примерно 22 тыс. людей в них пострадали, получив травмы различной степени тяжести.

Немало резонансных ДТП произошло в Украине в октябре, в том числе при участии несовершеннолетних водителей. Читайте о них в нашем материале.

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