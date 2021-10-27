"Мажора решили отмазать": 16-летний водитель Infiniti после ДТП в Харькове может остаться на свободе

После страшного ДТП в Харькове, в результате которого один человек погиб, а трое оказались в реанимации, 16-летний Николай Харьковский может остаться на свободе. По словам местных жителей, его родители уже делают для этого все возможное. Ранее подросток много раз выходил сухим из воды, чем не раз цинично хвастался даже случайным знакомым.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

О том, что пассажиров Infiniti пытаются подкупить, открыто заявил в Instagram руководитель организации "Хантерс-Харьков" Станислав Жадан. Он сослался на сестру одного из пострадавших в аварии.

"Чтобы вы понимали ущербность виновников этого ДТП, мы вышли на связь с сестрой одного из ребят, который находился в машине… Насколько нам известно, предлагают огромные деньги для того, чтобы один из пассажиров этой машины взял вину на себя вместо водителя", – рассказал Жадан.

Видео дня

Парней якобы просят заявить, что за рулем Infiniti был кто-то из них, а не 16-летний Николай Харьковский.

В принципе, в это легко можно поверить, так как в блиц-интервью OBOZREVATEL отец "мажора" сделал ряд скандальных заявлений, имеющих довольно очевидную цель.

Михаил Харьковский заявил, что за рулем был другой человек – один из друзей сына. Однако его имя отказался назвать, аргументировав тем, что может перепутать.

"Его (сына. – Ред.) просто хотят сделать виновным во всем этом, а есть информация, что за рулем был не он. За рулем был другой парень, один из его друзей, которые были в машине. Имя не могу сказать, я сейчас просто растерянный, эти имена в голове могли перемешаться…" – сообщил отец подростка.

Вообще интервью Михаила Харьковского очень противоречивое. Противоречит логике и фактам. Например, он заявил, что после ДТП никто не обращался в полицию по поводу угона. Однако на брифинге харьковские правоохранители сообщили, что заявление было.

Если об угоне заявили родители подростка (а больше никому не было смысла это делать), то это еще один звоночек в пользу того, что парня пытаются "отмазать".

"Дело в том, что если владелец авто заявил об угоне, то будут варианты впоследствии доказать, что не этот "мажор" был за рулем. Также родители смогут и сами избежать уголовной ответственности, так как ДТП – с тяжкими последствиями, а за это грозит срок", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

Подобное ДТП (с несовершеннолетним за рулем) произошло на днях в Херсонской области. 15-летний подросток управлял Volkswagen Touareg, а в итоге погиб, как и трое его друзей, еще двое оказались в реанимации. В этом случае тоже будут вопросы к его родителям: как несовершеннолетний оказался за рулем авто, кто ему разрешил и почему подросток был в час ночи не дома?

То, что харьковский "мажор" ошалел от безнаказанности, видно и по видеороликам, которые он выкладывал в Instagram. Николай хвастался, как гоняет по дорогам – и это при отсутствии прав. Как посылает остановивших его полицейских.

К слову, последний раз 16-летний подросток попадал в поле зрения полиции 18 сентября. Были составлены протоколы, которые должен будет рассмотреть суд.

"Мажор" говорил даже случайным знакомым, что "лучше иметь много денег и спокойно гулять". Вот он – рецепт безнаказанности.

Также он не раз признавался, что "гоняет на красный", разбил несколько автомобилей и "решал" проблемы с полицейскими за 100-200 долларов.

В столь юном возрасте Харьковский уже привлекался и к уголовной ответственности. Правда, за "инцидент", который произошел два года назад в супермаркете, подросток тоже легко отделался – за стрельбу в людей он получил условный срок.

В Харькове очень болезненно восприняли произошедшее ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской. После массовой аварии, которое устроила другая местная "мажорка" – Елена Зайцева – ни о какой "толерантности" речь уже не идет.

В том трагическом ДТП погибли шесть пешеходов, еще шесть человек были травмированы. Зайцева получила 10 лет лишения свободы и отбывает наказание.

"Понимаете, если бы не резонанс, ей бы удалось откупиться. Вернее, ее бы "отмазали" родители. С трудом удалось переломить ситуацию, но ведь удалось! И вот теперь новое ДТП с "мальчиком на Infiniti". Харьковчане прекрасно понимают: надо сделать все, чтобы он не ушел от ответственности иначе завтра еще кого-то убьет", – рассказали OBOZREVATEL местные жители.

28 октября Николаю Харьковскому суд будет избирать меру пресечения. Правоохранители настаивают на содержании его под стражей на время расследования.

В случае, если вина подростка будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Страшная ситуация: на дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. На мирной территории неадекватные водители развязали свою войну.

Согласно официальным данным Патрульной полиции, в сентябре 2021 года в Украине произошло 16 779 ДТП, в которых погибли 2315 человек. А за девять месяцев 2021 года в авариях оборвалась жизнь более 18 тысяч украинцев.