16-летний 'мажор' из Харькова признался, что был за рулем Infiniti во время ДТП, но назвал другую 'отмазку'

16-летний Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, признал, что был за рулем автомобиля Infiniti. Однако он сказал, что не помнит, как произошла авария.

Об этом говорится в сюжете ТСН. На суде подросток сказал, что сожалеет за содеянное. "Полностью сожалею, приношу свои извинения потерпевшим", – говорил он.

Юноша рассказала, что авто принадлежит его матери. При этом машина якобы имела технические неисправности.

"То, что говорят – машина была вполне исправна – нет. Там были плохие тормоза. И об этом знали на сервисе… Не помню, какая скорость была… Ну на видео видно даже по камерам, что я торможу, а оно не тормозит. Как раз на видео начал тормозить. Сразу же", – рассказывал Харьковский.

Видео дня

Адвокат обвиняемого Инна Данилова рассказывала, что подросток во время ДТП сильно повредил голову, и якобы не может вспомнить, был ли он за рулем авто или нет.

"Он говорит, что "силу удара помню, помню, как был удар". Он говорит, что "если действительно я был за рулем, я несу полную ответственность", – сказала юрист.

Данилова также добавила, что отец парня – рубщик мяса на рынке, а мать сейчас находится в Германии и на следующей неделе прибудет в Украину.

28 октября, в Харькове арестовали на два месяца без альтернативы залога 16-летнего водителя автомобиля Infiniti Николая Харьковского, совершившего смертельное ДТП на Одесской улице. В момент аварии он был трезв, но водительского удостоверения не имел, поскольку несовершеннолетний.

16-летняя Елизавета Дусик, которая пострадала в ДТП на ул. Одесской в Харькове, сказала, что за рулем авто Infiniti был Харьковский. Подросток пожаловалась на угрозы за свидетельства в деле о ДТП.

Как писал OBOZREVATEL, вечером 26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешающий сигнал светофора по проспекту Гагарина. В итоге транспортные средства буквально разорвало на части, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.