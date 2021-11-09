Подростка-виновника ДТП в Харькове оштрафовали по другому делу: ездил без прав и превышал скорость

16-летнего Николая Харьковского, совершившего смертельное ДТП в Харькове, оштрафовали по другому делу. Он ездил без прав и превышал скорость.

Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на пресс-службу Дзержинского районного суда Харькова. Незадолго до трагичной аварии Харьковского уже останавливали за рулем автомобиля Dodge за нарушение правил дорожного движения.

Тогда выяснилось, что подросток превысил скорость и управляет машиной без водительских прав. На него составили два админпротокола.

Теперь суд их рассмотрел и вынес решение. По статье "нарушение скоростных ограничений" Харьковскому присудили штраф в размере 340 гривен, а по статье "управление транспортным средством лицом, которое не имеет такого права" – штраф 3400 гривен.

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На самом заседании ни нарушителя, ни его адвоката не было. Решение может быть оспорено в апелляционной инстанции.

Что же касается следствия по делу об аварии с участием Харьковского на улице Одесской, то оно еще продолжается. Как заявил адвокат семьи погибшего в ДТП Игорь Черняк, сегодня должен решиться вопрос с экспертизой крови обвиняемого на содержание наркотических веществ.

Авария произошла вечером 26 октября – Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в Chevrolet Aveo, ехавшее на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина. Оба автомобиля буквально разорвало на части.

В ДТП погиб 58-летний водитель Chevrolet Aveo. За рулем Infiniti был Николай Харьковский 2005 года рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще трое молодых людей. В частности, 20-летний Валерий Карякин, 16-летняя Елизавета Дусик и 19-летний Михаил Баранов, получившие тяжелые травмы и попавшие в реанимацию.

Пассажиры Infiniti до трагического события снимали на камеру огромную скорость, с которой мчался автомобиль. На этих кадрах 16-летний виновник ДТП Николай Харьковский признался, что разогнал свое элитное авто до 200 км/ч.

После аварии Харьковский кричал, что его "отмажут" от уголовной ответственности, рассказала сестра одного из пострадавших. Она передала слова подростка, адресованные полицейским: "Да пошли вы все нах*й, меня отмажут, и я буду жить за границей".

16-летняя Дусик пожаловалась на угрозы из-за свидетельства по делу о ДТП. А сестра одного из пострадавших парней Мария Кожокина заявила, что ее семья не имеет претензий и обид к Харьковскому. Ее брат получил травму головы, он уже очнулся, но, по словам девушки, не помнит деталей смертельной аварии.

По делу о смертельной аварии в Харькове открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

28 октября суд решил арестовать подростка на два месяца без альтернативы залога. Отмечалось, что в момент ДТП он был трезв, но водительских прав не имел, поскольку несовершеннолетний.

Если вина Харьковского будет доказана, согласно санкции статьи ему грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова полагает, что суд в деле Николая Харьковского может ограничиться семью годами лишения свободы.

На суде подросток сказал, что сожалеет о содеянном. "Полностью сожалею, приношу свои извинения потерпевшим", – говорил он.

За девять месяцев 2021 года на дорогах Украины произошло более 137 тыс. дорожно-транспортных происшествий. По данным Патрульной полиции, эти аварии унесли жизни 2225 человек, еще примерно 22 тыс. пострадали, получив травмы различной степени тяжести.

Немало резонансных ДТП произошло в Украине в октябре, в том числе при участии несовершеннолетних водителей. Читайте о них в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Харьковского досих пор так и не взяли кровь на анализ. Согласно закону, все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей.

Но мать Николая боится возвращаться в Украину из-за границы, а отец не может посетить СИЗО из-за того, что не вакцинирован.