Кричал, что его отмажут: сестра пострадавшего в ДТП в Харькове рассказала о виновнике аварии
Виновник смертельной аварии на улице Одесской в Харькове Николай Харьковский кричал, что его "отмажут" от уголовной ответственности. Он единственный почти не пострадал в ДТП.
Об этом сообщает издание Newsroom со ссылкой на сестру одного из пострадавших, которые находились в автомобиле Infinity. Пассажирами авто были 19-летний Валерий Карякин, 20-летний Михаил Баранов и 16-летняя Елизавета Дусик (сидела на переднем сиденье).
Мария Карякина смогла поговорить с братом Михаилом до того, как его госпитализировали. Он рассказал, что накануне тот находился с другом и своей девушкой. К ним подъехала ее подруга Лиза вместе с Николаем на Infiniti.
"Он начал хвастаться машиной, подгазовывать и сказал, что права и авто ему подарили родители. Компания согласилась прокатиться в крутой машине", – отметила сестра пострадавшего.
По ее словам, брат снимал все происходящее в Infiniti на телефон, но после аварии его iPhone исчез. От удара Михаил вылетел из окна авто и ударился головой о рекламный столб.
"Вчера после ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все порешает, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице", – утверждает Мария.
Она добавила, что Харьковский все время кричал полиции: "Да пошли вы все на х*й, меня отмажут, и я буду жить за границей".
Как сообщила на брифинге вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан, водитель Infiniti сильно не пострадал, ему оказали помощь амбулаторно и он ушел из больницы.
У одного из юношей-пассажиров закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленные раны головы, вывих левого плеча, ушибы туловища. Находится на лечение в больнице скорой помощи.
У другого тоже закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушибленные раны шеи, закрытый перелом ключицы слева. Состояние стабильное.
У девушки закрытый перелом левого бедра, ушибы мягких тканей головы и туловища. Состояние стабильное.
По словам Карякиной, девушка из малообеспеченной семьи, родители не могут оплачивать лечение. Семья виновника ДТП на контакт с родственниками пострадавших не выходила.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на обнародованных в сети кадрах видно, как вечером 26 октября Infiniti на огромной скорости на красный сигнал светофора несется в сторону аэропорта. В это время на свой зеленый сигнал светофора перекресток пересекают другие машины, в одну из них – Chevrolet Aveo – влетает автотомобиль.
Водитель Infiniti – несовершеннолетний Николай Харьковский, 2005 года рождения.
Несовершеннолетний виновник смертельного ДТП в Харькове хвастался, что гонял на "красный", разбивал четыре автомобиля и "решал" проблемы с полицейскими за 100-200 долларов. Переписку с 16-летним слили в социальной сети.
Отец Харьковского работает продавцом мяса на на Благовещенском (Центральном) рынке. А мама проживает в Австралии и материально обеспечивает сына. Родители в разводе.