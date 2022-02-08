Омбудсмен показала СИЗО, в котором находится Рябчук. Фото

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила в СИЗО нацгвардейца Артемия Рябчука, расстрелявшего людей на территорию "Южмаша" в Днепре. Она проверила условия, в которых его удерживают при Днепровском учреждении исполнения наказаний №4.

Омбудсмен отметила, что не получила от Рябчука никаких жалоб на условия в изоляторе, он не говорил о пытках или жестоком обращении. Денисова также опубликовала в своем Telegram-канале фото СИЗО, где находится задержанный за стрельбу солдат (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Убедилась, что условия пребывания нацгвардейца на должном уровне", – написала омбудсмен.

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Она также сообщила, что этот мониторинговый визит учреждения исполнения наказаний – повторный. Ранее работники Секретариата уполномоченной ВР обнаружили там ряд нарушений. Тогда выяснилось, что в СИЗО для заключенных не обеспечили достойные условия содержания под стражей.

Напомним: трагедия в Днепре произошла 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. В результате стрельбы четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пятеро получили ранения.

Артемий Рябчук был задержан в городе Подгородное. Ему объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса. На суде стрелок признал свою вину в совершении преступления. Рябчук также раскаялся и попросил отправить его в СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артемий Рябчук, расстрелявший пять человек на территории завода "Южмаш" в Днепре, впоследствии отказался от всех своих показаний по делу. Адвокат Рябчука требует признать его пострадавшим.

Подробности о новых обстоятельствах дела вы найдете в нашем материале.

В то же время правозащитник Эдуард Багиров считает, что избежать правосудия "днепровскому стрелку" не удастся, и сказал, какое наказание он может получить.