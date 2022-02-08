Рябчук отказался от показаний: правозащитник спрогнозировал наказание для 'днепровского стрелка'

Несмотря на отказ от всех показаний, "днепровскому стрелку" Артемию Рябчуку не удастся избежать наказания. Он может быть приговорен к высшей мере – пожизненному заключению.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил правозащитник Эдуард Багиров. "Заявление, которое сделал Артемий, меня не удивляет", – заметил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По словам правозащитника, отказ от показаний является распространенной адвокатской тактикой. "Я тысячи раз слышал, когда подследственные меняли свои показания. Как правило, это происходит, когда появляются адвокаты", – рассказал он.

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Багиров признал, что действительно известны факты, когда на подозреваемых оказывалось моральное или физическое давление, и те признавали за собой вину, когда на самом деле были невиновны.

В то же время он напомнил, что, по информации Государственного бюро расследований, "доказательная база более чем достаточная".

"Есть факт убийства пяти граждан Украины из огнестрельного оружия. Я думаю, что со временем следственные органы соберут достаточно доказательств, будет вынесено решение двух инстанций, и однозначное решение изолировать Артемия пожизненно", – спрогнозировал правозащитник.

Как писал OBOZREVATEL, Артемий Рябчук, расстрелявший пятерых человек на территории завода "Южмаш" в Днепре, отказался от всех своих показаний. Адвокат Рябчука требует признать его пострадавшим.