Офис Генпрокурора работает над экстрадицией в Украину нардепа Дмитрука: на каком этапе дело

Офис Генерального прокурора Украины активно работает над экстрадицией скрывающегося от правосудия народного депутата Украины. В настоящее время украинские органы сотрудничают с международными партнерами по подготовке материалов, необходимых для его выдачи.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Стоит отметить, что фамилия нардепа официально не называется, но наш источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Артеме Дмитруке.

Местонахождение нардепа уже установлено.

"В рамках сотрудничества с компетентными органами иностранной страны Офис Генпрокурора готовит материалы для выдачи народного депутата Украины, который находится в розыске в связи с укрывательством от органов правосудия в Украине. Сейчас местонахождение депутата установлено и судом ему определена мера пресечения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд уже определил ему меру пресечения. В частности, Печерский районный суд Киева постановил содержать его под стражей.

Нардеп подозревается в ряде серьезных правонарушений: нападение на правоохранителя и военного, покушение на похищение огнестрельного оружия, нанесение средней тяжести телесных повреждений и хулиганство.

Офис Генпрокурора обещает сообщить о ходе дела, как только появится информация, которая не навредит расследованию и будет согласована с иностранными партнерами.

Напомним, что в октябре 2023 года нардепов Дмитрука и Александра Куницкого обвинили в избиении мужчины, инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Пострадавший оказался защитником Украины, штурмовиком, воюющим в самых горячих точках.

25 августа Дмитруку официально сообщили о подозрении, а днем ранее, по данным СМИ, он покинул Украину.

29 августа Печерский районный суд Киева избрал для Дмитрука меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска. Тогда же его объявили в международный розыск.

Офис генерального прокурора Украины обратился к ряду стран с запросом о задержании и временном аресте для последующей выдачи Киеву беглого нардепа Артема Дмитрука, которого подозревают в нападениях на военного и правоохранителя. Также внесено ходатайство в Интерпол о публикации "красного оповещения".

В ГБР выяснили, что Артем Дмитрук 23 августа незаконно пересек границу Украины в направлении Молдовы в районе пунктов пропуска "Павловка". Предварительно, он перешел границу пешком.

По данным журналистского расследования, сбежать из Украины Дмитруку помог помощник депутата от ОПЗЖ Суто Мамояна Владимир Крохмаль. Он оказался водителем авто, на котором убегал парламентарий. Уже в начале сентября Дмитрука заметили в Лондоне. Он посетил ТЦ Westfield London на западе города вместе с женой и ребенком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!