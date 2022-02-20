Обстрелы, военная техника на улицах и отключения связи и интернета: как оккупанты запугивают жителей Донбасса. Главное

Россия продолжает нагнетать ситуацию на временно оккупированных территориях украинского Донбасса. Пропагандистские ресурсы в РФ и на территории ОРДЛО массово распространяли информацию о якобы обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины, но не предоставили ни одного подтверждающего кадра.

Российско-оккупационные войска в очередной раз увеличили количество обстрелов позиций украинских военных, одновременно с этим продолжая распускать фейки про якобы нарушениях со стороны ВСУ.

СМИ РФ также запустили неправдивую информацию о "задержании украинского агента". В Украине разоблачили ложь пропагандистов.

OBOZREVATEL следит за ситуацией на Донбассе онлайн.

06:00 – В ночь с 19 на 20 февраля оккупанты вывели на улицы Донецка большое количество военной техники. Были замечены "Уралы" с боезапасом и самоходные гаубицы "Гвоздика".

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06:30 – Местные жители, которые не стали эвакуироваться из Донецка, тем временем запустили акцию: они начали клеить на машины наклейки с надписью "Донецк. Я остаюсь, чтобы жить".

07:00 – В то же время в "народной милиции" "ДНР" заявили, что люди якобы добровольно соглашаются служить в армии террористов, из-за чего "военкоматы работают в усиленном режиме".

07:10 – Оператор связи "Лугаком" предупредил, что на всей территории "ЛНР" может не работать мобильная связь и интернет.

07:15 – В штабе ООС проинформировали, что за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 136 раз нарушили режим тишины и убили двух украинских защитников. За текущие сутки зафиксировано уже восемь нарушений.

07:30 – В сети показали условия, в которых будут жить эвакуированные из "Л/ДНР" люди. Для сна им предоставили двухъярусные кровати в палаточных городках возле пункта пропуска в РФ.

08:00 – Украина временно закрыла КПВВ "Счастье" на Луганщине из-за регулярных обстрелов наемников РФ "на период существования угрозы" . Там есть сервисная зона с ЦПАУ, банком, почтой, которые теперь работать не будут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Владимир Зеленский по возвращении с Мюнхенской конференции провел совещание с силовиками. Он дал поручение дополнительно обеспечить войска всем необходимым.

А в России тем временем задумали ввести на Донбасс "миротворческий контингент" от Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Их численность может достичь 17 тысяч человек.