Посольство США предупредило о возможных терактах в России: МИД РФ отреагировал претензией

Дарья Дурова
Расследования
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Посольство США предупредило о терактах в РФ, Мария Захарова ответила
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Посольство США в России опубликовало предупреждение, касающееся возможных терактов на территории РФ: в Москве, Санкт-Петербурге и зонах близ границы с Украиной. В МИД РФ отреагировали на это возмущениями, спросив, почему дипломаты не передали эту информацию российским коллегам.

Соответствующее предупреждение появилось вечером в воскресенье, 20 февраля, на сайте американского представительства. Ведомство ссылалось на "сообщения СМИ", но не конкретизировало источники.

В тексте заявляется о возможных "угрозах нападения" на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в столице РФ и Санкт-Петербурге, а также "районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной".

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Дипломаты посоветовали американским гражданам, находящимся в РФ, следить за новостями местных и международных СМИ, избегать скопления людей, сообщить близким о том, что вы в безопасности, быть бдительными в местах, часто посещаемых туристами/жителями Запада, иметь при себе удостоверение личности, в том числе паспорт США с действующей российской визой, продумать план эвакуации, не зависящий от помощи правительства Соединенных Штатов.

Сообщение посольства США о возможных терактах

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на предупреждение претензиями: "А соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?".

Ответ Министерства иностранных дел России

Как писал OBOZREVATEL, 20 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное производство из-за "обстрела" территории Ростовской области, в котором обвинили Украину. Еще два дела в РФ начато из-за "атак" по позициях "Л/ДНР", якобы совершенных военнослужащими ВСУ.

19 февраля российские пропагандистские ресурсы запустили фейк про снаряды, упавшие у двух нежилых домов в Ростовской области. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг такую информацию россиян и заявил: Вооруженные силы Украины не обстреливали территорию соседней страны.

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