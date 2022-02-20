Посольство США предупредило о возможных терактах в России: МИД РФ отреагировал претензией

Посольство США в России опубликовало предупреждение, касающееся возможных терактов на территории РФ: в Москве, Санкт-Петербурге и зонах близ границы с Украиной. В МИД РФ отреагировали на это возмущениями, спросив, почему дипломаты не передали эту информацию российским коллегам.

Соответствующее предупреждение появилось вечером в воскресенье, 20 февраля, на сайте американского представительства. Ведомство ссылалось на "сообщения СМИ", но не конкретизировало источники.

В тексте заявляется о возможных "угрозах нападения" на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в столице РФ и Санкт-Петербурге, а также "районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной".

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Дипломаты посоветовали американским гражданам, находящимся в РФ, следить за новостями местных и международных СМИ, избегать скопления людей, сообщить близким о том, что вы в безопасности, быть бдительными в местах, часто посещаемых туристами/жителями Запада, иметь при себе удостоверение личности, в том числе паспорт США с действующей российской визой, продумать план эвакуации, не зависящий от помощи правительства Соединенных Штатов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на предупреждение претензиями: "А соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?".

Как писал OBOZREVATEL, 20 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное производство из-за "обстрела" территории Ростовской области, в котором обвинили Украину. Еще два дела в РФ начато из-за "атак" по позициях "Л/ДНР", якобы совершенных военнослужащими ВСУ.

19 февраля российские пропагандистские ресурсы запустили фейк про снаряды, упавшие у двух нежилых домов в Ростовской области. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг такую информацию россиян и заявил: Вооруженные силы Украины не обстреливали территорию соседней страны.