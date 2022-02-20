В России завели дела об "обстрелах" Ростовской области и "Л/ДНР", обвинив Украину

Дарья Дурова
Расследования
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В России завели дела об обстрелах
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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное производство из-за "обстрела" территории Ростовской области, в котором обвинили Украину. Еще два дела в РФ начато из-за "атак" по позициях "Л/ДНР", якобы совершенных военнослужащими ВСУ.

Как сообщается на сайте СК, около 5:00 утра 19 февраля приграничную территорию Тарасовского района Ростовской области России обстреляли "неустановленные лица". Пропагандисты написали, что это произошло "в результате непрекращающихся обстрелов с территории Украины".

Два реактивных снаряда, утверждают в РФ, были выпущены из системы залпового огня. Они не достигли территорий населенных пунктов (упав на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинская) и не сдетонировали, заявили в СК. Жертв Следственный комитет не зафиксировал.

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В итоге в России решили возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом).

Подчеркнем: 19 февраля российские пропагандистские ресурсы запустили фейк про якобы обстрел двух нежилых домов в Ростовской области. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг такую информацию россиян и заявил: Вооруженные силы Украины не обстреливали территорию соседней страны. Глава МИД также призвал провести международное расследование инцидентов, о которых сообщили росСМИ.

РосСМИ показали "обстрелы" Ростовской области

Что касается других уголовных дел, возбужденных в РФ, то СК заявил: он "продолжает устанавливать украинских должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса".

Пропагандисты сообщили: мол, 20 февраля ВСУ "произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения и гранатометов нескольких населенных пунктов" террористических республик.

Заявляется, что у шахты им. Скочинского в Донецке якобы пострадал 67-летний мужчина, а в "ЛНР" погибли двое гражданских и было разрушено пять домостроений.

Следственный комитет начал расследования "по признакам преступления", предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

В РФ запустили фейк о снарядах, якобы выпущенных со стороны украинской территории

Добавим: в 2014 году росСМИ уже публиковали практически аналогичный фейк о снарядах, выпущенных по Тарасовскому району Ростовской области. Тогда пропагандисты тоже заявляли, что боеприпасы упали в 300 метрах от одного из домов.

После фейка СК РФ возбудил уголовные дела

Как писал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России за воскресенье, 20 февраля, произвели 57 обстрелов по всей линии разграничения на Донбассе (по состоянию на 18:00), сообщили в ООС. Противник в большинстве случаев использовал оружие, запрещенное Минскими договоренностями. В результате один военнослужащий ВСУ получил ранение.

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