В России завели дела об "обстрелах" Ростовской области и "Л/ДНР", обвинив Украину

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное производство из-за "обстрела" территории Ростовской области, в котором обвинили Украину. Еще два дела в РФ начато из-за "атак" по позициях "Л/ДНР", якобы совершенных военнослужащими ВСУ.

Как сообщается на сайте СК, около 5:00 утра 19 февраля приграничную территорию Тарасовского района Ростовской области России обстреляли "неустановленные лица". Пропагандисты написали, что это произошло "в результате непрекращающихся обстрелов с территории Украины".

Два реактивных снаряда, утверждают в РФ, были выпущены из системы залпового огня. Они не достигли территорий населенных пунктов (упав на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинская) и не сдетонировали, заявили в СК. Жертв Следственный комитет не зафиксировал.

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В итоге в России решили возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом).

Подчеркнем: 19 февраля российские пропагандистские ресурсы запустили фейк про якобы обстрел двух нежилых домов в Ростовской области. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг такую информацию россиян и заявил: Вооруженные силы Украины не обстреливали территорию соседней страны. Глава МИД также призвал провести международное расследование инцидентов, о которых сообщили росСМИ.

Что касается других уголовных дел, возбужденных в РФ, то СК заявил: он "продолжает устанавливать украинских должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса".

Пропагандисты сообщили: мол, 20 февраля ВСУ "произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения и гранатометов нескольких населенных пунктов" террористических республик.

Заявляется, что у шахты им. Скочинского в Донецке якобы пострадал 67-летний мужчина, а в "ЛНР" погибли двое гражданских и было разрушено пять домостроений.

Следственный комитет начал расследования "по признакам преступления", предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Добавим: в 2014 году росСМИ уже публиковали практически аналогичный фейк о снарядах, выпущенных по Тарасовскому району Ростовской области. Тогда пропагандисты тоже заявляли, что боеприпасы упали в 300 метрах от одного из домов.

Как писал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России за воскресенье, 20 февраля, произвели 57 обстрелов по всей линии разграничения на Донбассе (по состоянию на 18:00), сообщили в ООС. Противник в большинстве случаев использовал оружие, запрещенное Минскими договоренностями. В результате один военнослужащий ВСУ получил ранение.