Оккупанты на Донбассе уничтожили украинский грузовик. Видео

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На Донбассе 20 февраля в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России уничтожен украинский грузовик. Он принадлежал украинской стороне Совместного центра контроля и координации.

Данные штаба ООС OBOZREVATEL передали источники. Обстрел произошел в районе Счастья (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Грузовик ЗИЛ-131 находился на мосту контрольного пункта въезда и выезда, когда в него попал вражеский снаряд.

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Позднее в штабе ООС официально уточнили, что обстрел велся с направления Веселой Горы. Оккупанты применили 120-мм минометы, станковый гранатомет СПГ-9 (6 выстрелов), станковый автоматический гранатомет (30 выстрелов), крупнокалиберный пулемет (10 очередей).

Отметим, что только за минувшие сутки, 19 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил оккупанты 136 раз нарушили режим прекращения огня. В результате этого погибли двое украинских военных.

Обстрелы сопровождаются фейками о том, что Украина якобы готовиться к наступлению на Донбасс. Такие планы неоднократно опровергались.

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