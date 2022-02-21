Оккупанты готовят обстрелы мирных населенных пунктов, чтобы обвинить в них ВСУ – разведка

Пропагандисты российско-оккупационных войск готовят провокационные обстрелы мирных населенных пунктов. В них они планируют обвинить украинских военных.

Об этом стало известно украинской разведке, сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. Специально даны соответствующие установки съемочным группам.

Отмечается, что главный специалист так называемого "Министерства информации ДНР" Александр Гриценко распорядился отснять последствия обстрелов якобы "украинскими силами".

Местные жители должны говорить, что они слышали звуки беспилотника. Таким образом они должны обвинять ВСУ в том, что те якобы сбрасывают взрывчатку на дома гражданского населения.

Видео дня

"Цель таких действий состоит в демонизации украинских военных и оправдании собственных военных преступлений", – сказано в сообщении.

В связи с этим в группировке "Восток" заявили, что ВСУ не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевская, Стылы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуза и других населенных пунктов. Также украинские воины никогда не открывают огонь, если есть хотя бы наименьшая угроза мирному населению.

Ранее OBOZREVATEL, что российские пропагандисты в последние дни активно распространяют фейки. Они касаются так называемой массовой эвакуации жителей ОРДЛО, а также обстрелов российской территории и "диверсий" на оккупированном Донбассе.