Оккупанты открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску – штаб ООС. Видео

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Российско-оккупационные войска обстреляли Луганск из тяжелого вооружения, совершив провокацию, чтобы обвинить в нападении военных ВСУ. Инцидент произошел в восресенье, 20 февраля, около 21:00.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил на Донбассе, опубликовав видео обстрела, совершенного по городу со стороны н.п. Лобачево (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов", – отметили в ООС.

Видео дня

Украинские военные подчеркнули, что противник продолжает использовать пропагандистские методы ведения информационной войны, чтобы все больше нагнетать ситуацию и обвинять Вооруженные силы Украины.

Как написала пресс-служба, атаками по Луганску "захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей".

Командование ООС официально сообщило: подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ являются откровенным враньем и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант.

Как писал OBOZREVATEL, за 29 февраля (до 18:00) вооруженные формирования России произвели 57 обстрелов по всей линии разграничения на Донбассе. Противник в большинстве случаев использовал оружие, запрещенное Минскими договоренностями. За сутки один военнослужащий ВСУ получил ранение.